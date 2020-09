Anturio pioneira no conceito de empresa-família

Pandemia permitiu apertar ainda mais os laços entre colaboradores e aperfeiçoar programa de benefícios que aumenta retenção dos colaboradores. Plano de carreira e aposta no work-life balance são principais pontos fortes da estratégia para os colaboradores da Anturio.

A Anturio, sendo uma empresa moderna, onde acima de tudo o papel de retenção e atração assume uma importância muito grande, tem vindo a desenvolver várias iniciativas para que o conceito de empresa-família seja o dia-a-dia do colaborador.

Além de uma liderança de proximidade, onde cada líder fala diariamente com os vários departamentos, promove o espírito de equipa e faz parte da resolução de situações, passando pelo feedback constante às equipas e através de reunião mensais onde os líderes falam um pouco de cada área, do que correu menos bem e de quais os próximos objetivos atingir.

"No final de cada semestre, é realizada uma reunião com cada elemento da estrutura onde paramos um pouco, refletimos sobre o que foi o semestre e o que esperamos no próximo, em que, através de um plano de carreira, cada colaborador saber o que é esperado de cada função e ao mesmo tempo como poderá alcançar o próximo nível na sua carreira profissional na Anturio", explica Joana Santos, diretora de Recursos Humanos da Anturio.

Existe ainda uma forte aposta na área da formação, onde semanalmente é preparada uma formação de acordo com as necessidades de cada equipa, para que, desta forma, todos os colaboradores estejam actualizados e munidos de ferramentas para melhorar a sua performance.

"O mais importante é garantir o work-life balance, que é primorado dia após dia, onde se reflete a oportunidade de trabalhar em home office e uma flexibilidade de horário, para além de todas as outras vantagens, nomeadamente realizar aulas, através de um ginásio online, onde o colaborador tem a possibilidade de escolher as aulas que mais de adequam às suas necessidades e da sua familia, promovendo desta forma o bem estar fisico de todos", avança Joana Santos.

Neste período, a Anturio quis reforçar o conceito de família, até porque, durante a pandemia, 90% dos colaboradores esteve em Home Office e, para aumentar os laços de amizade, a empresa promoveu o Anturio café, onde, duas vezes por dia, todos os colaboradores tiveram alguns minutos para conviver com os colegas, através de um grupo no Teams criado para o efeito.

Neste grupo, fala-se de tudo um pouco, desde as preocupações com os filhos a viagens, receitas, piadas, entre outros temas.

O salário emocional foi outro conceito introduzido. Trata-se do principal pilar na gestão de talento que está associado à remuneração do colaborador que inclui questão não económicas e cujo objetivo se prende em atender às necessidades pessoais, familiares e profissionais de cada trabalhador e, desta forma, melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar.

"Quando temos os colaboradores a fazer parte da definição da cultura da empresa, o processo torna-se bastante mais fácil, pois fazem parte da história da empresa e da definição da sua cultura", avança a diretora de RH.

"O colaborador da empresa moderna faz parte da criação dos valores da instituição, identifica-se com os mesmos diariamente, fazendo parte do seu dia-a-dia e das suas ações. Ao longo dos anos, o conceito de família foi-se enraizando em todas as atitudes e, ao longo do processo, conceitos como o work-life balance foram-se tornando naturais", acrescenta.

A Anturio tem duas áreas essenciais e completamente distintas, mas que se completam, em que o objetivo final é o mesmo, a satisfação do cliente e a excelência no serviço prestado. Nem sempre a aceitação é fácil e requer essencialmente uma boa comunicação entre todos os departamentos e líderes.

Estes últimos falam a mesma língua e definem uma estratégia de comunicação transversal a toda a equipa. O papel do CEO também aqui é fundamental, não só na orientação estratégia da empresa, como elemento motivador e de união.

"Os resultados concretos decorrentes da implementação do conceito familia na empresa conseguem observar-se ao longo dos anos, pois a Anturio, quando foi criada, há cerca de 11 anos, já nasceu com este conceito, que se foi aprimoranto dia após dia, numa liderança de próximidade, na confiança nos colaboradores, na preocupação com o bem estar dos funcionários e da comunidade (através de acções de solidariedade)", sustenta Joana Santos.