Apenas 33% das mulheres lideram projetos agrícolas em Portugal; o Programa TalentA quer mudar essa realidade.

De acordo com dados do Ministério da Agricultura e Alimentação*, apenas 33% das mulheres lideram projectos agrícolas e pecuários em Portugal com uma assimetria salarial de -7,8%: o programa TalentA visa colmatar essas desigualdades. Para continuar a dar passos para reduzir esta desigualdade, o Programa TalentA, organizado pela CAP e pela Corteva Agriscience, procura projectos de mulheres rurais para premiar e promover na sua 4ª edição em Portugal, que encerra as candidaturas nos próximo dia 31 de janeiro. Os três projetos vencedores receberão apoio financeiro, formação e uma campanha de visibilidade.

Programa TalentA Está quase a terminar o prazo de candidaturas para a 4ª edição doPortugal, a iniciativa que procura destacar o talento feminino e capacitar as mulheres rurais portuguesas. Um projeto que se torna relevante quando nos concentramos nos dados registados pelo Ministério da Agricultura e Alimentação: apenas 33% das mulheres lideram projectos agrícolas e pecuários em Portugal.

Graças ao Programa TalentA, a Corteva já conseguiram empoderar mais de mil mulheres rurais de 9 países, incluindo Portugal, que já viram os seus esforços recompensados por levarem a cabo uma ideia e a transformarem num projeto que não só lhes permite desenvolverem-se profissionalmente no mundo rural, como também reactiva a economia local das suas regiões e é um exemplo para qualquer outra mulher que queira tornar-se empresária.

Nas ultimas edições pudemos conhecer mulheres com projectos únicos, como Sónia Brito, com a produção de frutos vermelhos SR Berry, Gilda Preto, com o projeto de biotecnologia para a propagação de plantas in vitro, Aline Domingues, com o projeto "Menina d´uva", que recuperou vinhas velhas entre 30 e 65 anos para a produção de vinho biológico, Diana Valente, que tem como atividade principal a cerealicultura e a produção de bovinos de came de raças autóctones, Inês Lopes, com o projeto "Ptachio", Mónica Alves, com o projeto "Enxertar Ciência na Agricultura", Ana Veríssimo, com o projeto sustentável "Olive" no Município de Condeixa-a-Nova, Sílvia Martins, com o projeto biológico "Sentidos da Terra" e Sílvia Santos, com o projeto "Legumaria", que se dedica à produção biológica de rebentos orgânicos para uso alimentar na ilha de Santa Maria, Açores.

O Programa TalentA, promovido pela CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal) e pela Corteva Agriscience tem as inscrições abertas até 31 de janeiro e procura novas mulheres rurais portuguesas para se juntarem a esta rede que lhes permite colaborar e criar sinergias através dos seus projectos.

Como participar na 4ª edição do Programa TalentA?

https://www.programatalenta.pt Para participar nesta 4ª edição, as interessadas podem apresentar a sua candidatura através do site, até 31 de janeiro de 2024 e seguir estes passos:

Fazer download dos termos e condições da iniciativa. Preparar os materiais necessários para a candidatura. Enviar os materiais por e-mail. Ajude a difundir o #ProgramaTalentA nas redes sociais.

O primeiro projeto premiado conseguirá um apoio financeiro de 5.000€ para investir no desenvolvimento do seu negócio. Além disso, as duas finalistas desta 4ª edição, vão obter acesso a formação e assessoria por parte de profissionais do sector, e ainda uma campanha de divulgação e visibilidade dos seus projetos.

A Corteva Agriscience e a CAP anunciarão as vencedoras a 8 de Março de 2024, um momento chave para celebrar o Dia Internacional da Mulher.