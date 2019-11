APPICAPS e Calvelex confirmados na 2ª sessão do Real-Life Talks by INDEG-ISCTE

Em alinhamento com o novo posicionamento do INDEG-ISCTE, as Real-Life Talks procuram dar corpo à génese única e distintiva na ligação às empresas, pessoas e experiências do mundo real.

Cada edição contará com um convidado de renome que partilhará, numa conversa intimista, como o seu percurso, desafios e experiência contribuíram para o desenvolvimento e sucesso da sua organização e do país. Esta edição conta com convidados de renome nacional que elevaram a moda além-fronteiras: Luís Onofre, Manuel Carlos e César Araújo.

"Quando se quer enriquecer uma relação, abre-se a porta de casa. Partilham-se as melhores histórias. Oferecem-se os melhores lugares e faz-se o melhor prato para ser servido. É isto que temos em mente: abrir o INDEG–ISCTE Executive Education, oferecer o que de melhor temos, debater da melhor forma que sabemos fazendo com que todos se sintam verdadeiramente em casa", referencia José Crespo Carvalho, Presidente do INDEG-ISCTE.

Luís Onofre, empresário de terceira geração, é, desde maio de 2017, Presidente da APICCAPS. Estudou na Escola de Belas Artes, no Porto, e mais tarde formou-se no Centro de Formação Profissional da Indústria de Calçado, agora Academia de Design e Calçado. A sua marca, Luís Onofre é atualmente comercializada em todo o mundo. Manuel Carlos, dinamizador da moda nos setores têxtil, vestuário e calçado, é, atualmente, chairman da APICCAPS. Licenciado em Economia na faculdade do Porto, com quatro décadas de experiência na liderança associativa, além da passagem pelo ICEP e pelo IAPMEI. Por fim, César Araújo, Presidente da Calvelex e da Anivec Apiv – National Association of Clothing manufactures of Portugal. O seu negócio inclui duas marcas próprias e a maior tecidoteca do mundo. A Calvelex produz vestuário para marcas da gama média-alta e luxo.

Esta edição vai contar, pela primeira vez, com a presença de um mini-showroom das marcas representadas, bem como a exposição de uma montra viva.

A entrada é gratuita e os lugares limitados, pelo que se requer inscrição prévia no site do INDEG (ou no link https://mailchi.mp/iscte-iul.pt/real-life-fashion-talks).

Com vista à dinamização de conhecimento e experiência Real-Life Learning junto da comunidade, o INDEG-ISCTE tem vindo a promover eventos com especialistas e influenciadores de mercado, dos quais fazem parte as Real-Life Content, Real-Life Master Classes, Real-Life Talks e Real-Life Inspirational People.

PROGRAMA DA SESSÃO

18:00h Receção dos convidados com presença de Mini-Showroom Luís Onofre & Calvelex;

18h30 Abertura José Crespo Carvalho;

18h35 Apresentação Manuel Carlos;

19h00 Apresentação das Marcas Luís Onofre e Calvelex

19h15 Painel moderado por José Crespo Carvalho com a participação de Manuel Carlos, César Araújo e Luís Onofre;

19h50 Perguntas e Respostas;

20h10 Montra Viva e Porto de Honra.

Sobre o INDEG-ISCTE:

Ter sido a primeira Escola de Negócios de formação de executivos, associada a uma universidade, a nascer em Portugal é um facto desde 1988. Facto construído, entre outros, pela figura incontornável de Eduardo Gomes Cardoso. Ter sido a primeira a ser criada aumenta a responsabilidade. Mas também a experiência. Ter sido a primeira a ser criada aumenta a nossa história. E é com ela, e com a experiência, que procuramos criar futuro. Não somos a primeira em tudo. Nenhuma escola o é. Mas acreditamos que somos a primeira na forma de fazer singular e em variadas áreas do conhecimento. Somos a primeira na maneira como co-desenhamos programas e como nos relacionamos com as empresas e os nossos participantes e, assim, entregamos. Somos a primeira na ligação à imensa base empresarial real. Somos certamente a primeira no lado aplicacional que nos caracteriza. E é esse lado aplicacional que nos faz assinar Real-Life Learning.