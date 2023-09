Arrow Global Portugal reforça liderança com Gonçalo Duarte Silva

Gestor é o novo Chief Operations Officer de Hotelaria da Arrow Global Portugal

O crescente investimento no setor hoteleiro em Portugal levou a Arrow Global Portugal (AGPT), gestora europeia de ativos integrados verticalmente, a contratar Gonçalo Duarte Silva, que é, desde o início de setembro, o novo COO da área de Hotelaria em Portugal. O gestor terá a missão de coordenar as operações de hotelaria da AGPT, juntando-se a Francisco Moser, CEO de Hospitality, e a Nuno Sepúlveda, CEO de Desporto & Lazer.





"Estamos muito satisfeitos com a entrada do Gonçalo para o Grupo. A sua vasta experiência internacional será uma enorme mais-valia para nós, numa altura em que a Arrow Global continua a reforçar os investimentos na hotelaria portuguesa", considera Francisco Moser, CEO de Hospitalidade da AGPT.

Com mais de 30 anos de experiência na indústria hoteleira, Gonçalo Duarte Silva tem vastos conhecimentos na gestão e operação de hotéis, um pouco por todo o mundo. Desde 2018, Diretor-Geral do Hotel Shangri-la Kuala Lumpur (5*), na Malásia, exerceu, anteriormente, o cargo de Diretor de Projetos Especiais no Island Shangri-la, em Hong Kong. Foi Diretor de área para a Starwood Hoteis & Resort na Polónia, com um conjunto de seis hotéis das Marcas Sheraton, Westin & Luxury Collection. Em Espanha, liderou o Le Meridien Barcelona, o The Westin & Sheraton Real de Faula Golf Resort & Spa, na Costa Blanca e exerceu o cargo de Director de Hotel do Westin Palace Madrid. Teve também uma experiência de Diretor Regional na Starwood Hotels & Resorts em Espanha e Portugal para a área de Six Sigma, entre outros projetos de relevo. Iniciou a sua carreira profissional em Portugal, no Penina Golf & Resort Hotel (5*).

"A contratação do Gonçalo vem reforçar a experiência da Arrow Global Group no negócio de Hospitality em Portugal. Queremos continuar a crescer neste setor e a contribuir para a sua melhoria e reputação. Em paralelo, estamos muito contentes porque esta mudança marca também o regresso de um gestor português de relevo ao nosso país", afirma João Bugalho, CEO da Arrow Global Group Portugal.





A AGG, através dos fundos que gere, concluiu recentemente a aquisição dos principais ativos do Grupo Dom Pedro, nomeadamente, três hotéis em Vilamoura – Dom Pedro Portobelo, Dom Pedro Marina e Dom Pedro Vilamoura, juntamente com cinco campos de golfe emblemáticos de Vilamoura – Old Course, Pinhal, Laguna, Millenium e Victoria. O negócio englobou ainda o Dom Pedro Lagos e dois hotéis na Madeira: o Dom Pedro Machico e o Dom Pedro Garajau.

A AGG é também acionista maioritário do grupo hoteleiro Details Hotels & Resorts, com oito unidades hoteleiras sob gestão nas zonas de Albufeira e Carvoeiro, e os fundos geridos pela AGG controlam a sociedade Vilamoura World, que integra a Lusotur e a Marina de Vilamoura, sendo responsável pelo desenvolvimento imobiliário de um portefólio de terrenos com uma área edificável superior a 400.000 m2, a gestão da maior e mais premiada marina de Portugal, a gestão de mais de 2 km de concessões de praia e a propriedade de múltiplos terrenos, edifícios e equipamentos localizados nos mais de 1.700 hectares de Vilamoura.