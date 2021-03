As novas etiquetas energéticas chegam às lojas a 1 de março

A partir de 1 de março, frigoríficos, congeladores, aparelhos de armazenagem de vinho, máquinas de lavar louça, máquinas de lavar roupa, máquinas combinadas de lavar e secar roupa, televisores e ecrãs digitais passam a apresentar nas lojas físicas e online a nova etiqueta energética. No caso das lâmpadas, a mudança para a nova etiqueta energética entra em vigor a 1 de setembro de 2021.





A principal novidade da nova etiqueta energética é a escala de classes de eficiência energética que regressa à sua forma original, de A (mais eficiente) a G (menos eficiente). Nesta mudança os procedimentos de ensaio e de cálculo da eficiência energética de alguns produtos foram revistos, as classes energéticas da antiga etiqueta foram reescalonadas e a etiqueta tem um novo grafismo. Outra inovação é a existência de um código QR na etiqueta que direciona o consumidor para a Base de Dados de Produtos Europeia e pictogramas, novos ou revistos, com mais informações sobre o desempenho e as características específicas dos produtos.





Dois projetos estiveram a apoiar a implementação da nova etiqueta energética,o BELT (Boost Energy Label Take Up) e o LABEL2020, financiados pela União Europeia ao abrigo do programa "Horizonte 2020" sob os contratos de subvenção nº 847043 e 847062, respetivamente. Estes projetos visam ainda a adoção de produtos mais eficientes ao nível europeu. Em Portugal, a DECO PROTESTE, em colaboração com a Worten, é responsável pela implementação do Projeto BELT enquanto a ADENE, em estreita coordenação com a Direção-Geral de Energia e Geologia, é a entidade responsável pela implementação do projeto LABEL2020.