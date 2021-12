As oportunidades de evolução tecnológica para a indústria

Seminário inseriu-se nas iniciativas de capacitação de PME do projeto i4.0 Lead the Digital Transformation

O auditório Porto Inova, no Centro Empresaria do Porto, foi palco do seminário "Desafios da Indústria 4.0 em Portugal", promovido pela Associação Fraunhofer Portugal Research, Sanjotec – Associação Científica e Tecnológica e a Inova-Ria – Associação de Empresas para Rede de Inovação em Aveiro, com o objetivo de fomentar a adoção de metodologias da indústria 4.0 nas PME portuguesas de forma a potenciar a competitividade e a criação de valor.





Neste evento, foram abordadas quatro temáticas de grande interesse para o tecido industrial nacional: A inovação e tendências tecnológicas no smart manufacturing, na voz de representantes do Instituto de Soldadura e Qualidade, da Fraunhofer Portugal





AICOS, do Instituto Superior Técnico, da Bresimar e da PwC;





As tecnologias avançadas da produção (projetos demonstradores da cooperação entre o setor industrial e a academia), com a participação da Critical Manufacturing, da Bosch Termotecnologia S.A. e do IPN;





E a transformação digital como elemento mobilizador das connected factories, pela intervenção do Fraunhofer Institute of Experimental Software Engineering |IESE; E ainda as oportunidades de financiamento na Indústria 4.0, através da FNWAY Consulting e da ANI.





Da parte da manhã, na UPTEC, houve ainda uma sessão de qualificação, Lessons Learned about Industry 4.0, na qual foram apresentados os resultados do Estudo de Benchmarking sobre a Indústria 4.0 levado a cabo por uma equipa multidisciplinar da Universidade de Aveiro, realizado com o objetivo de contextualizar e disponibilizar informação importante para empresas das regiões centro e norte do país em relação à Quarta Revolução Industrial.





A aposta do consórcio não se esgota em Portugal. No passado mês de novembro, os copromotores do projeto, deslocaram-se à Alemanha, mais concretamente a Munique – para visita a feira Productronica e a Estugarda uma região com forte ligação ao mercado automóvel, para o divulgar, através de visitas a empresas de referência e centros de investigação naquela região da Europa Central. O objetivo foi promover e disseminar conhecimento para uma estratégica de posicionamento mais ampla e eficiente nesta área. Esta recolha de informação e observação, in loco, será vital para alinhar a estratégia de reposicionamento do setor industrial em Portugal.