Associação Mutualista Montepio distinguida com Prémio “Cinco Estrelas 2021”

A Associação Mutualista Montepio foi distinguida, pelo segundo ano consecutivo, com o prémio "Cinco Estrelas 2021", iniciativa que premeia os melhores produtos e serviços do mercado através de um sistema de avaliação centrado no grau de satisfação dos consumidores portugueses. "Extraordinária, realmente Cinco Estrelas" foi a classificação obtida.





A Associação Mutualista Montepio acaba de ser distinguida com o Prémio "Cinco Estrelas 2021", galardão atribuído a partir de um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que os produtos, serviços e marcas conferem aos seus utilizadores na respetiva categoria de consumo. A partir da metodologia mais completa e rigorosa do mercado, e que submeteu a marca a testes de focus group e Comité de Avaliação, testes de experimentação/inquéritos de satisfação e estudos de mercado à marca, a auscultação traduziu-se numa satisfação global de 80% (8,00 em 10 pontos possíveis), sendo de destacar a dimensão Confiança na Marca, que registou uma classificação de 8,11 (variação positiva de 2,8% face à edição anterior).

O prémio foi atribuído na categoria de "Associação Mutualista", após avaliação de 990 marcas votadas por cerca de 267 000 consumidores e garantiu um escrutínio rigoroso de critérios como a Satisfação pela Experimentação, Relação Preço-Qualidade, Intenção de Compra ou Recomendação, Confiança na Marca e Inovação.





"O facto de a Associação Montepio ser distinguida, pelo segundo ano consecutivo, com este prémio orgulha-nos sobremaneira, por vermos confirmado o reconhecimento e a satisfação dos consumidores portugueses. Num ano especialmente difícil para o país e para o mundo, a Associação Montepio alargou benefícios, nomeadamente na esfera da saúde, desenvolveu os serviços e comunicação à distância, e reforçou a sua ligação à comunidade constituída por 600 mil associados", refere Rita Pinho Branco, Diretora de Comunicação e Marketing da Associação Mutualista Montepio.





Os benefícios disponibilizados aos associados, a rentabilidade das poupanças, as soluções de proteção na área da saúde, a confiança, credibilidade e reputação, assim como o atendimento e qualidade do serviço,

segurança e soluções de proteção e complemento de reforma, foram características da Associação Montepio destacadas pelos consumidores neste estudo de mercado.