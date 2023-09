Aubay e Empresa líder do Espaço lançam Centro de Inovação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Aubay Portugal anuncia uma nova parceria com um fornecedor espacial líder global. O objetivo comum é estabelecer um centro de inovação e digital em Lisboa com até 200 postos de trabalho. A Aubay apoiará o fornecedor espacial com a sua experiência em transformação digital, inovação, digitalização e recrutamento.





A indústria espacial está a passar pela maior transformação desde os últimos 50 anos. Mais rápido,melhor, mais barato são os novos paradigmas que definem a "nova" indústria espacial. O novo centro de inovação e digital permitirá que o parceiro da Aubay assuma um papel de liderança como um fornecedor espacial ágil e inovador, impulsione o crescimento e permaneça no topo da engenharia espacial. O centro de inovação e digital em Lisboa irá promover tecnologias emergentes como a IA, melhorando todo o núcleo de TI e infraestrutura digital com novas tecnologias.





Para José Cruz, Chief Operations Officer da Aubay Portugal, "a Aubay é reconhecida por estar na vanguarda da inovação e este é um testemunho desse compromisso, já que irá impulsionar aindústria aerospacial para novos horizontes. Ao reunirmos uma equipa especializada, pretendemos também criar um centro de colaboração, que dará vida às experiências mais ousadas".





A Aubay conta atualmente com mais de 1450 colaboradores e mais de 150 clientes ativos em Portugal, anuncia que haverá mais de 30 ofertas de emprego disponíveis ainda este ano e planeia criar mais de 150 novas ofertas de emprego em 2024 altamente especializadas para profissionais que pretendam aproveitar uma nova oportunidade nesta área, desde o design de satélites ao desenvolvimento de aplicações, incluindo finanças e gestão da informação, dando continuidade à estratégia de crescimento da empresa.





A Aubay Portugal é uma multinacional de origem francesa, em Portugal desde 2007. Com sede em Lisboa e escritórios no Porto, é uma consultora especializada na gestão, implementação, desenvolvimento e manutenção de Sistemas de Informação.