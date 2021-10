Aubay Portugal lança Feedback&Coffee e apresenta-o em Podcast com Fernando Alvim.

Novo modelo de progressão de carreiras servirá de tema para a estreia do novo Podcast, "Ouves-me Aubay?".





Com o objetivo de melhorar a experiência dos seus colaboradores, a Aubay Portugal lançou o Feedback&Coffee. Um sistema que engloba o ciclo de gestão de desempenho e o modelo de progressão de carreira. Este representa a cultura da empresa, sendo totalmente centrado nas pessoas, fomentando a proximidade e o feedback constante, o reconhecimento e meritocracia, além do acesso a oportunidades de desenvolvimento e crescimento individual.

O Feedback&Coffee foi pensado com o objetivo de contribuir, mapear, desenvolver, motivar e reter talento na Aubay, tornando a experiência de ser Aubilous ainda mais especial.

Para assinalar o seu arranque, mais de 1100 colaboradores da Aubay Portugal receberam em casa um "Kit Sustentável", que combina os conceitos do Feedback&Coffee e do também recém-lançado Programa de Saúde e Bem-Estar - PULSE by Aubay. A empresa reforça uma vez mais o seu compromisso em assegurar o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal dos seus colaboradores, com uma mensagem clara: hoje em dia, ter uma vida sustentável é muito mais do que ser ecológico. "É a preocupação constante com a felicidade das nossas pessoas e com o seu bem-estar físico, social e mental", afirma João Rodrigues, People&Culture Director da Aubay Portugal.

Sobre este programa, acrescenta ainda que "o Feedback&Coffee pretende ser o espaço, aberto e informal, que cada um necessita para desenvolver a sua própria carreira. Apesar de acreditarmos que essa gestão de carreira cabe ao próprio, a empresa deve proporcionar as condições para que isso aconteça de forma estruturada e pensada. Para que a experiência do colaborador seja positiva e haja eficácia neste processo, o papel do colaborar e do seu líder são cruciais".

Em paralelo, também neste mês de outubro, a Aubay Portugal irá estrear o seu Podcast, intitulado "Ouves-me Aubay?". Este nome surgiu de um trocadilho feito com o nome da empresa e homenageia uma das frases mais utilizadas durante a quarentena e teletrabalho - "ouves-me bem?". O Podcast "Ouves-me Aubay?" vai ser moderado pelo conhecido locutor e apresentador, Fernando Alvim e traz para cima da mesa e de uma forma descontraída, assuntos relacionados com a cultura da empresa, com a experiência de ser um Aubilous e também temas mais técnicos, relacionados com a área das tecnologias de informação.

O primeiro episódio, "Um feedback e um café, por favor", estreia no dia 26 de outubro, no canal de YouTube e Spotify da Aubay Portugal. A Aubay Portugal é uma multinacional de origem francesa, em Portugal desde 2007.

Com sede em Lisboa e escritórios no Porto, é uma consultora especializada na gestão, implementação, desenvolvimento e manutenção de Sistemas de Informação.