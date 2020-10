Semana dedicada à tecnologia e cultura com três eventos: Criatech, Techdays Aveiro e Prisma

A Câmara Municipal de Aveiro apresenta a AVEIRO TECH WEEK, a aposta numa semana com várias ações e eventos dedicados à cultura, tecnologia e arte. A decorrer entre os dias 12 e 18 de outubro, a a Cidade de Aveiro recebe três eventos em simultâneo: o CRIATECH , o TECHDAYS Aveiro e o PRISMA / Art Light Tech , cultura, tecnologia e arte, através de festivais, exposições, conferências, laboratórios e outras experiências.





Uma semana com o carimbo do projeto Aveiro 2027 - Cidade Candidata a Capital Europeia da Cultura e da iniciativa Aveiro Tech City e no âmbito do Plano Estratégico Para a Cultura 2019-2030 e no âmbito da candidatura de Aveiro a Capital Europeia da Cultua 2027 e do projeto Aveiro STEAM City.





Esta é uma edição especial, que cumpre todas as normas de sanitárias exigidas pela Direção Geral da Saúde e pela Autoridade Local de Saúde.





Criatech





De 12 a 18 de outubro, Aveiro será palco da 4.ª edição do Criatech, festival organizado pelo Teatro Aveirense e que estabelece um diálogo entre a criatividade digital, a tecnologia e o património histórico da cidade.





Com uma aposta numa programação diversificada, experimentalista e de qualidade, o Criatech irá ao encontro do público geral e especializado, apresentando obras de autores de renome, entre figuras nacionais e internacionais (mais informação em: www.criatech.pt

Techdays Aveiro





A 6.ª Edição do Techdays estende-se até ao centro da Cidade de Aveiro com uma nova configuração resultante do crescimento e sucesso das edições anteriores. O evento assume um formato mais próximo da comunidade, para demonstrar a utilização da tecnologia na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, e de forma transversal em áreas como a mobilidade, energia, educação, cultura ou ambiente.









A Cidade abre-se aos visitantes da semana como palco para apresentação, exibição e exploração de novos conceitos e projetos trazidos pelos parceiros da iniciativa, aos quais se vão juntar as demonstrações desenvolvidas pelos projetos finalistas do concurso Aveiro 5G Challenges e dos projetos do concurso Aveiro Urban Challenges. Mais informação em: www.techdays.pt)

Prisma / Art Ligh Tech









Destaque ainda para a segunda edição do Prisma / Art Light Tech, nos dias 16 e 17 de outubro. O Prisma assume a luz como sua matéria-prima, criando um roteiro de obras artísticas no espaço público. Também organizado pelo Teatro Aveirense, este festival combina diversas obras de arte contemporânea, entre projeções, instalações e peças de som e luz, apresentadas em vários espaços da cidade, com a presença de artistas de referência internacional. Mais informação em: prisma.aveiro.pt

Uma semana de tecnologia e de cultura





Durante sete dias de outubro em Aveiro, um vasto conjunto de ações, conferências, exposições, instalações de luz, som, artes digitais e performances, irão reforçar o posicionamento do Município e colocar Aveiro como epicentro da rota tecnológica, num processo em crescendo de afirmação como polo de atração para as indústrias tecnológicas e criativas.