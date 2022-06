Aveleda lança nova marca de vinhos: Mandriola de Lisboa

Para marcar presença, também, no segmento mainstream dos tintos e brancos, oriundo da região vitícola de Lisboa, a mais recente aposta do reconhecido produtor de vinhos é o resultado de três anos de investigação e desenvolvimento

A Aveleda, um dos maiores produtores e exportadores de vinhos em Portugal, com marcas líder em vários mercados, estreia-se na região vitícola de Lisboa com o lançamento de uma nova marca de vinhos, o mandriola de Lisboa, resultado de três anos de investigação e desenvolvimento. Com ênfase na oferta de vinhos tintos e brancos (não verdes), no segmento mainstream, a Aveleda pretende com este lançamento, por um lado, reforçar o seu portfólio num segmento de elevada relevância em termos de volume de mercado e, por outro, entrar numa nova região com elevada notoriedade e atratividade em termos internacionais.





Estima-se que, em 10 anos, a produção de vinho em Lisboa tenha aumentado em três vezes e, segundo dados do INE, as exportações desta região triplicaram, entre 2014 e 2021, tornando Lisboa numa região de referência no contexto dos vinhos portugueses, tanto a nível nacional como internacional.





Para Martim Guedes, Co-CEO da Aveleda, "a marca mandriola de Lisboa é uma aposta estratégica da Aveleda nos Vinhos de Lisboa, uma região em franco crescimento e com uma presença muito importante na exportação. Com muito mérito dos seus produtores, esta região soube encontrar um perfil de vinho moderno e que vai ao encontro do que os consumidores procuram em todo o mundo. Por isso, o nosso estudo demonstrou ser esta a região em que queremos investir, procurando fazer vinhos de alta qualidade, a preços acessíveis. Hoje, estou certo de que o conseguimos".





Inspirada nas experiências que compõem a cidade de Lisboa, a nova marca de vinhos da Aveleda representa o lado mais relaxado e descomprometido da cidade. O mandriola de Lisboa é, assim, um vinho descontraído, versátil e fácil de beber que convida a relaxar e a aproveitar, ao máximo, o momento. Destinado a todos aqueles que gostam de aproveitar o que a vida tem de melhor, o mandriola de Lisboa chega ao mercado com uma boa relação qualidade/preço e em duas versões: tinto e branco.

Rico em aromas frutados, complexo e equilibrado, o mandriola de Lisboa Tinto 2020 é como um passeio por Lisboa, nunca desilude. Produzido a partir das castas Syrah, Alicante Bouschet e Touriga Nacional, este vinho apresenta uma cor vermelha intensa e um aroma com notas picantes e de fruta vermelha. A explosão de aromas, acidez equilibrada e taninos macios fazem do mandriola de Lisboa Tinto 2020 um vinho elegante com um final longo e persistente.

Já o mandriola de Lisboa Branco 2021 é, como a cidade que o inspira, simultaneamente caloroso e refrescante. Produzido a partir das castas Fernão Pires e Moscatel, este vinho apresenta uma cor citrina de aspeto cristalino e um aroma com notas frutadas e tropicais. Com um corpo médio, ligeira cremosidade e acidez agradável, o mandriola de Lisboa Branco 2021 apresenta um final de boca equilibrado e refrescante.





Estes vinhos expressam a tipicidade dos vinhos produzidos na região vitícola de Lisboa. Por um lado, uma região de forte influência atlântica, cuja grande amplitude térmica e ventos suaves, vindos do mar, permitem preservar nos vinhos uma frescura e mineralidade únicas. E, por outro, uma região com uma ampla diversidade de castas que permite produzir vinhos macios, redondos, frescos e frutados com um estilo moderno.





À venda nas grandes superfícies, tanto em loja como online, bem como na loja online da Aveleda, os vinhos mandriola de Lisboa apresentam um PVP recomendado de 5,99€ (*), podendo também ser encontrados em restaurantes selecionados da zona da Grande Lisboa.