Avila Work City: o novo e pioneiro conceito de espaços de trabalho que vai revolucionar o coworking em Portugal

O Avila Spaces abre, em Outubro, um novo conceito de coworking em Lisboa no Atrium Saldanha que tem como objectivo oferece um conjunto integrado de serviços num só espaço: há lojas tecnológicas, papelarias, livrarias, lojas de roupa e espaço de restauração.





O Avila Spaces prepara-se para abrir um novo conceito de espaços de trabalho em Lisboa, no centro comercial Atrium Saldanha. Pela primeira vez em Portugal, será criado uma work city, uma verdadeira "cidade em miniatura" - a Avila Work City.





O conceito de ‘work city’ conta já com alguns casos de sucesso internacional nomeadamente em países como os EUA e o Reino Unido. Um dos projectos pioneiros foi o Cendyn Spaces em Boca Raton (Florida, EUA) e um dos casos de sucesso mais recente é o Bespoke, que instalou um espaço de cowork no Westfield San Francisco Centre (São Francisco, EUA).



Esta é uma tendência internacional que foi reforçada no período da pandemia de COVID-19, com a necessidade de re-invenção dos espaços comerciais, mas também dos centros de escritórios e espaços de cowork, que estão a lidar com novos hábitos de consumo e a necessitar de dar novas dinâmicas aos seus negócios.



Por um lado, os espaços comerciais encontram uma nova forma de rentabilizar zonas que podem ter ficado vagas com o fecho de lojas e galerias; por outro, a integração de um cowork nestes zonas permite dar uma mais-valia aos clientes, que passam a ter acesso a mais opções para ocupar tempos livres ou fazer pausas. Será ainda uma forma de os centros comerciais ganharem uma nova vida e clientes, que passam a estar um número consecutivo de horas nestes espaços. Esta foi a ideia que estava na base da criação da Avila Work City.



«O Avila é o espaço de trabalho mais premiado de Portugal e agora vai inaugurar um conceito pioneiro e inovador em Portugal que vai marcar uma nova era e elevar a fasquia no mercado», garante Carlos Gonçalves, CEO do Avila Spaces.

Na nova Avila Work City, que fica no segundo piso do Atrium Saldanha, num open space com vista para a praça Duque de Saldanha e Avenida Fontes Pereira de Melo, com 640 metros quadrados. Aqui, será recriado o conceito vencedor do Avila Spaces, com área de lounge, zonas de trabalho individuais e colaborativas, salas de reunião, boots para chamadas telefónicas, copa e uma novidade: uma zona de apresentações, com um anfiteatro, preparada para eventos empresariais ou lançamento de produtos.

Segundo, Carlos Gonçalves, a Avila Work City é um espaço «onde podemos trabalhar e ter acesso a um conjunto de serviços, como lavandaria e ginásios e outras lojas, como papelarias, e livraria, onde é possível adquirir produtos do dia-a-dia, a que se juntam as lojas de roupa. Temos aqui uma verdadeira cidade em ponto pequeno, onde é possível estar num ambiente de escritório, mas com acesso directo a lojas, restauração e espaço de lazer, numa espécie de 'vida a 360 graus'», diz Carlos Gonçalves, CEO do Avila Spaces.

Até Outubro, o Avila vai estar a promover uma campanha especial para novos clientes que queiram ser os primeiros a experimentar este novo conceito de coworking em Portugal: o estatuto de membro fundador do novo Avila Work City Founder’s Club que dará acesso a vantagens exclusivas neste novo espaço, que serão conhecidas em breve. Uma das vantagens será ter acesso a um cartão que dará acesso a descontos e campanhas especiais nas lojas e serviços do Atrium Saldanha.

«No ADN do Atrium Saldanha esteve sempre a oferta de conceitos exclusivos aos nossos clientes e visitantes: sempre tivemos escritórios de grandes empresas no nosso edifício e esta é mais uma prova de que temos os olhos postos no futuro e no desenvolvimento de novas ofertas relacionadas com espaços de trabalho disruptivos, desta vez com a Avila Work City. Depois de quase dois anos de algumas dificuldades para todos os espaços comerciais, esta é a oportunidade de relançar a dinâmica a que estávamos habituados e dar sangue novo a uma das galerias comerciais mais exclusivas de Lisboa», diz Eugénia Martins, Directora Comercial do Atrium Saldanha.



SOBRE O AVILA SPACES





O Avila Spaces é o centro de negócios mais premiado em Portugal e é o líder de inovação no mercado dos espaços de trabalho flexíveis no País. O Coworking e Business Lounge oferecem um ambiente premium, com tecnologia de ponta, onde as empresas podem crescer de forma sustentada e dinâmica. Fundado em 2004, o Avila Spaces conta atualmente com mais de 700 clientes nacionais e internacionais e é membro e representante em Portugal da maior rede de centros de negócios do mundo, a eOffice International Network. Esta rede tem mais de 300 localizações e é gerida a partir do Reino Unido. O Avila Spaces tem as suas instalações em Lisboa, na Avenida da República e na Avenida João Crisóstomo. Recentemente foi distinguido com o prémio de ‘Best Coworking Space’, nos South Europe Startup Awards (referentes ao Sul da Europa), o que reforçou a liderança da empresa no sector dos espaços de trabalho flexíveis e partilhados e as suas capacidades de proporcionar uma cultura e um ambiente que estimulam a inovação, além dos seus serviços e recursos disponibilizados a startups tecnológicas em rápido crescimento.

SOBRE O ATRUIM SALDANHA





Inaugurado a 3 de Março de 1998, o Atrium Saldanha é, nos dias de hoje, uma referência na cidade de Lisboa. O edifício, que integra uma área de comércio e outra de escritórios, tem doze pisos no corpo principal e seis pisos de estacionamento. A galeria comercial, localizada nos três primeiros pisos, tem 78 lojas e um elevador panorâmico interno. No piso 0, parcialmente em subsolo do lado da Praça Duque de Saldanha, e com acesso direto pela rua posterior, Rua Fernão Lopes, encontramos o food court iluminado pela grande claraboia do Atrium central e uma oferta variada na área da restauração. No piso 1 e 2 estão as restantes lojas deste centro comercial. Os escritórios, concebidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, localizam-se nos nove pisos superiores do edifício, com áreas que vão desde os 40m2 até aos 3700m2, e acessos através de quatro núcleos principais de elevadores, num total de dezoito elevadores. As portarias dos escritórios têm acesso pela Av. Fontes Pereira de Melo e Av. Casal Ribeiro. Este edifício único é, desde sempre, um símbolo de rejuvenescimento da capital Lisboeta.