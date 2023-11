Beko revela preocupações dos portugueses para tornarem os lares mais eficientes

A Beko, a marca líder de eletrodomésticos sustentáveis na Europa, e parte do Grupo Arçelik, anuncia a abertura do primeiro showroom oficial da marca em Portugal, localizado estrategicamente no Espaço Amoreiras, em Lisboa, destinado a parceiros de negócio. Esta abertura vem fortalecer o compromisso da marca em oferecer soluções amigas do planeta, à semelhança de 3 em cada 4 dos portugueses que afirmam ser urgente preservar o meio ambiente (89%), no mais recente estudo da marca sobre "Hábitos Sustentáveis nos lares portugueses".

Neste seguimento, a marca apresenta na nova "casa Beko" a sua gama de eletrodomésticos eficientes e sustentáveis, fabricados com materiais reciclados e biocompósitos que, além de prolongar o ciclo de vida dos equipamentos, reduzem a utilização de químicos, o consumo energético e o consumo de água, sublinhando a missão de sustentabilidade da marca em contribuir para uma economia circular e um efeito dominó positivo no planeta, e em dotar os lares portugueses de equipamentos ecologicamente acessíveis.

O estudo revelou que os portugueses têm como preocupações mais comuns a redução do consumo de água e energia (81,51%), seguida pela separação de resíduos (81,51%) e a redução do consumo de plástico (73,96%). A Beko, alinhada com essas preocupações, oferece soluções inovadoras, como nas máquinas de lavar loiça com as tecnologias Autodose e SaveWater, proporcionando até 28% de economia de detergente em cada lavagem e uma redução de 27% no consumo de água, respetivamente.

No que diz respeito a consumos energéticos, o frigorífico e o forno, que são considerados como sendo dois dos eletrodomésticos mais importantes em Portugal, são também percecionados como os dois eletrodomésticos com maior consumo energético, com 32% e 20% das respostas respetivamente, seguidos da máquina de lavar roupa (15%), sendo que 94% dos entrevistados a afirmaram ter tomado medidas para combater o aumento dos preços, levando uma parte a desligar os aparelhos em standby (54%). Nos fornos, com a tecnologia AeroPerfect da Beko, que proporciona uma distribuição uniforme do ar quente por todo o forno, minimizando as variações de temperatura e garantindo uma cozedura consistente e poupança de energia e com a limpeza pirolítica, que aquece o forno a 480º de modo a transformar os alimentos e gorduras em resíduos fáceis de limpar e sem a utilização de químicos, permitem uma redução até 25% do consumo de energia.

Quando analisada a utilização dos eletrodomésticos, a máquina de lavar roupa é a mais utilizada pelos portugueses (99%) com 47% a referirem lavar roupa 3 vezes por semana e a destacarem a eficiência energética e poupança como o segundo atributo (8 pontos em 10) mais importante na escolha de um novo aparelho desta natureza. Para tornar as lavagens mais eficientes, a Beko desenvolveu a tecnologia AquaTech que utiliza o poder da água e um algoritmo especialmente desenvolvido pela marca para obter uma poupança de energia até 50%, permitindo economizar dinheiro e reduzir a pegada ambiental.

Quando inquiridos sobre os hábitos alimentares, metade dos portugueses cozinham todos os dias (50%) e 35,98% cozinham em dias alternados ou fazem planeamento para os dias seguintes para evitar desperdício alimentar. Por essa razão, 9 em cada 10 inquiridos (90,66%) seguem as orientações adequadas de armazenamento no frigorífico e mais de 1 em cada 4 estaria disposto a investir em tecnologias mais avançadas nos frigoríficos, como a HarvestFresh que simula o ciclo diário da luz solar para otimizar a preservação das vitaminas e nutrientes nos alimentos frescos ou mesmo a AeroFlow que minimiza as flutuações de temperatura nas prateleiras, e resulta em produtos 30% mais frescos.

Cem Ba?aral, General Manager da Beko Portugal, refere: "O atual custo de vida está a afetar todos os agregados familiares e a obrigar as pessoas a mudarem os seus hábitos de consumo. A Beko está comprometida com a inovação sustentável e a abertura do primeiro showroom oficial da marca em Lisboa é um marco que reforça o nosso compromisso em democratizar o acesso à tecnologia, tornando-a economicamente acessível a um maior número de pessoas. O showroom da Beko é um símbolo do nosso esforço contínuo para capacitar as gerações futuras para viverem de forma mais saudável, oferecendo aos nossos parceiros soluções modernas que se alinham com a crescente consciência ambiental dos consumidores."