Big Closet: a nova plataforma para comprar, vender ou alugar roupa em segunda mão

Porque são comprados tantos vestidos caros para usar uma única vez? Porquê repetir o mesmo outfit?





Quando irei cumprir o sonho de ter vestuário novo todos os meses? Estas são perguntas comuns a todas as mulheres. A BIG CLOSET surge como resposta a estas e outras questões, com uma proposta de reutilização de vestuário, através do aluguer e venda de roupa e acessórios em segunda mão.

A BIG CLOSET nasce da concretização do sonho de duas amigas, Inês e Vânia, que idealizaram um mercado onde a moda fosse partilhada de forma acessível a todas as mulheres, com uma forte componente de sustentabilidade.

Este foi o ponto de partida para a criação de um projeto inovador em Portugal: um site de aluguer e venda de vestuário e acessórios em segunda mão, como um airbnb da moda.

Na Big Closet, os clientes encontram tanto marcas de luxo como premium, desde Prada, Chanel, Hermés a Michael Kors, Furla a Tous, com descontos até 85%. A seleção dos artigos é criteriosa, de forma a que a experiência seja similar à compra em primeira mão.

Mas como é o processo para quem quer vender ou alugar os seus artigos?

Muito simples: ao registar-se no site, na conta vendedor/locador está disponível um formulário onde poderá submeter fotos das peças e algumas informações como marca, tamanho, preço… Outra opção é enviar esta mesma informação através de e-mail ou do chat das redes sociais. Após uma pré-avaliação, sendo aprovado, é efetuada a recolha dos artigos. As peças são higienizadas, fotografadas e disponibilizadas no site Big Closet e na loja física.

O grande objetivo deste projeto é democratizar o acesso a vestuário premium, garantir uma maior sustentabilidade do ciclo têxtil, levar as pessoas a interiorizar que esta forma de consumir Moda é o futuro (só assim o planeta irá sobreviver!) e, claro, contribuir para o crescimento deste mercado (aluguer e venda em segunda mão) que tanto faz sucesso em outros países.

Este conceito tem apresentado um crescimento significativo a nível mundial e tem vindo a alterar positivamente os hábitos de consumo de vestuário, estimando-se que esta categoria de negócio atinja uma faturação de cerca de 2 biliões de Euros em 2023.