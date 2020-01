A edição de 2020 dos Prémios BPI "la Caixa" vai entrar na fase de candidaturas. A iniciativa conjunta do BPI e da Fundação "la Caixa" destina-se a apoiar financeiramente projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida e a igualdade de oportunidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social. No total são cinco os Prémios BPI "la Caixa", no valor de 3,75 milhões de euros.

Artur Santos Silva destacou que as duas entidades estão empenhadas "em dar um apoio permanente ao terceiro setor em Portugal, no quadro de um modelo de banca socialmente responsável que coloca as pessoas no centro da sua atividade e contribui para melhorar a sociedade e reduzir as desigualdades".





Em 2019, os cinco Prémios BPI "la Caixa" receberam um total de 870 candidaturas.





Nos últimos dez anos, em 23 edições concluídas, estes prémios entregaram mais de 15 M.€ para a implementação de 508 projetos de inclusão social em Portugal. Os projetos apoiados já ajudaram mais de 120.000 portugueses.





Cada um dos cinco prémios – Infância, Solidário, Seniores, Capacitar, Rural - vai atribuir 750 mil euros a projetos de instituições privadas sem fins lucrativos.





Prémio Infância - Candidaturas de 28 janeiro a 24 de fevereiro

O prémio dedicado à Infância vai apoiar projetos que facilitem o acesso à saúde, educação e bem-estar de crianças e adolescentes, bem como o reforço de competências parentais.





Prémio Solidário - Candidaturas de 18 de fevereiro a 16 de março

O Prémio BPI "la Caixa" Solidário visa apoiar projetos que promovam a transição e reinserção na vida ativa de jovens e adultos, bem como a promoção das suas necessidades básicas.





Prémio Seniores - Candidaturas de 17 de março a 20 de abril

Esta iniciativa visa apoiar projetos que promovam a integração social e o envelhecimento ativo, saudável e em casa, de pessoas com idade superior a 65 anos.





Prémio Capacitar - Candidaturas de 21 de abril a 18 de maio

O Prémio vai distinguir projetos que promovam a melhoria da qualidade de vida, a ocupação e a autonomia de pessoas com deficiência ou incapacidade permanente.





Prémio Rural - Candidaturas de 19 de maio a 15 de junho

O Prémio Rural visa apoiar projetos para população de meios rurais nas áreas do envelhecimento, incapacidade, pobreza e exclusão social, integração laboral, interculturalidade e coesão social.





Os projetos relacionados com ações de humanização dos cuidados paliativos serão valorizados nos cinco prémios, uma vez que constituem uma das prioridades de ação da Fundação "la Caixa" em Portugal.





Também os projetos desenvolvidos em parceria com outra entidade, serão valorizados e podem concorrer a um valor superior.





Os prémios inserem-se na política de responsabilidade social do Banco e são financiados pela Fundação "la Caixa". As duas entidades estabeleceram um acordo de colaboração para o desenvolvimento de projetos de carácter social e cultural em Portugal após a entrada do BPI no grupo CaixaBank.





Em 2019, o BPI e a Fundação "la Caixa" contribuíram com um total de mais de 20 milhões de euros para apoiar as áreas da Ciência, Educação, Cultura e Solidariedade Social, tendo esta última representado perto de metade do total das verbas distribuídas em Portugal.

Artur Santos Silva, presidente honorário do BPI e curador da Fundação "la Caixa", salientou que os Prémios "apoiam projetos que combatam a desigualdade social, tendo sempre em atenção três grupos particularmente vulneráveis: as crianças, a deficiência e os idosos. O nosso país mantém indicadores de pobreza muito preocupantes, com 17% das pessoas a viver em situação de pobreza", acrescentou.