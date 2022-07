BPI é o 'Melhor Banco em Portugal 2022' para a Euromoney

É a segunda vez nos últimos cinco anos que o BPI recebe o principal prémio nacional atribuído pela revista britânica.







O BPI recebeu, em Londres, pelas mãos de quatro Diretoras Executivas do Banco, o prémio "Melhor Banco em Portugal 2022", atribuído pela revista Euromoney, no âmbito dos Euromoney Awards for Excellence 2022. É a segunda vez nos últimos cinco anos que o Banco recebe esta distinção, que todos os anos destaca os líderes em serviços bancários em todo o mundo.

Os vencedores foram selecionados pelo comité editorial da revista, que distinguiu o BPI pelo crescimento sustentado, pela excelência no serviço ao cliente e inovação, e pelo compromisso com a sustentabilidade. A revista valorizou a solidez e dinamismo do BPI, que registou ganhos de quota de mercado em praticamente todos os segmentos e é atualmente o quarto maior banco do país com mais de 41.000 milhões em ativos, ao mesmo tempo que mantém os melhores rácios de risco. Foi ainda reconhecida a capacidade de inovação do Banco, com o lançamento do BPI Broker e BPI Seguros, serviços 100% digitais para a contratação de produtos de investimento e seguros, respetivamente.

João Pedro Oliveira e Costa, Presidente Executivo do BPI, afirmou: "Este prémio é o resultado de uma das melhores performances de sempre do Banco e um reconhecimento da qualidade das equipas do BPI, que se reflete na confiança dos nossos Clientes. Queremos manter esta posição de liderança e estamos empenhados em consolidar o BPI como uma referência na banca sustentável em Portugal, como acontece na banca digital, na qualidade de serviço e reputação, nos indicadores de solidez e de risco e no compromisso social".

Este ano, a Euromoney recebeu um número recorde de candidaturas de bancos, que competiram em mais de 50 categorias regionais e prémios de melhores serviços bancários em 100 países.

CaixaBank eleito o "Melhor Banco em Espanha 2022"

No total, o Grupo CaixaBank, acionista do BPI, foi reconhecido este ano com três prémios nos Euromoney Awards for Excellence. Além da distinção atribuída ao BPI, o CaixaBank foi nomeado 'Melhor Banco em Espanha 2022' e 'Melhor Banco em Responsabilidade Empresarial na Europa Ocidental 2022'. O CaixaBank recebeu o prémio nacional máximo da Euromoney sete vezes nos últimos 10 anos, e o prémio continental de responsabilidade empresarial em três ocasiões.

Em Espanha, no final do primeiro trimestre de 2022, o CaixaBank tinha uma quota de mercado de 24% em empréstimos às famílias e empresas, e de 25,2% em depósitos.