BPI eleito o melhor Banco na Gestão de Tesouraria das Empresas em 2021

Revista internacional Global Finance atribui esta distinção ao BPI pelo 5º ano consecutivo

O BPI foi eleito, pelo 5º ano consecutivo, o melhor Banco na Gestão de Tesouraria das Empresas em Portugal ("The Best Treasury and Cash Management Provider in Portugal for 2021") pela revista internacional Global Finance.





Esta distinção resulta de um processo de seleção baseado na opinião de analistas, executivos e especialistas tecnológicos que selecionaram os melhores Bancos em 75 países e territórios. O desempenho do BPI foi destacado em critérios como a inovação, competitividade, preço e posicionamento. Foi igualmente avaliada a capacidade de diferenciação do BPI face aos concorrentes, em particular na forma como facilitou a prestação de serviços de gestão de tesouraria aos seus Clientes durante a pandemia.





Os serviços de gestão de tesouraria e liquidez do BPI permitem que as empresas possam gerir, de uma forma eficiente, os desafios que se colocam no dia a dia, estando na linha da frente no lançamento de serviços diferenciados. O BPI continua ao lado das empresas para apoiar o seu desenvolvimento, com soluções inovadoras e digitais, através de equipas de especialistas focadas na resposta a cada desafio.





Além de uma oferta completa de produtos e serviços financeiros, o BPI assegura a proximidade com os seus Clientes, através de uma rede alargada, multicanal e totalmente integrada com serviços 24/7, que permite às empresas a gestão do seu negócio à distância, de forma rápida, cómoda e com a máxima segurança.





Fundada em 1987, a Global Finance tem uma tiragem de 50.000 exemplares, com leitores de 191 países. Os prémios Global Finance são atribuídos anualmente a Bancos e outros prestadores de serviços financeiros, sendo reconhecidos pela comunidade financeira mundial. Para mais informações, visite: https://www.gfmag.com/media/press-releases/press-release-global-finance-namesworlds-best-treasury-cash-management-banks-and-providers-2021

Sobre o BPI:

O BPI está centrado na atividade de banca comercial em Portugal, disponibilizando uma extensa oferta de serviços e produtos financeiros para Clientes empresariais, institucionais e particulares. O BPI faz parte do Grupo CaixaBank, o grupo líder de banca de retalho em Espanha, que a partir de final de 2018 passou a deter a totalidade do capital do Banco português. O BPI é a quinta maior instituição financeira a operar em Portugal no que respeita a ativos (37.3 mil milhões de euros), com quotas de mercado de 10,7 % em crédito e de 10,6% em depósitos de Clientes. Serve cerca de dois milhões de Clientes no mercado doméstico.

www.bancobpi.pt/empresas