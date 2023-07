Busway - Região de Aveiro começa a funcionar a 01 de agosto

Rede de transportes vai operar nos municípios Região de Aveiro, estando previstas 111 carreiras e 400 rotas opcionais.





Foi apresentada, a primeira concessão do género em Portugal. A Busway do grupo israelita Afifi vai operar em 10 dos 11 concelhos da CIRA. De fora fica o concelho de Aveiro que ainda mantém contrato de exploração com a Transdev.





Águeda realizou uma das muitas apresentações do novo serviço, que vai disponibilizar no concelho um total de oito circuitos municipais e nove de cariz inter-regional/intermunicipal, um número, zonas e horários que poderão sofrer alterações, tendo em conta as necessidades que forem sendo apresentadas.





Isso mesmo salientou Jorge Almeida, Presidente da Câmara de Águeda, avançando que o novo operador – que vai substituir a Transdev – do grupo Afifi (líder do setor de transportes israelita) e constituída propositadamente para a Região de Aveiro, "vem apostado a adaptar-se às necessidades das populações e a criar novas carreiras e respostas de transportes".





Entre as soluções de mobilidade está a que resulta de um diálogo entre o Município, a CIRA e a empresa com a CP – Comboios de Portugal, com quem Águeda tem um trabalho de parceria "notável", para a interligação com a rede ferroviária. Neste momento, são disponibilizadas 22 ligações diárias, na Linha do Vouga, entre Águeda e Aveiro, um serviço que será mantido.





A intermodalidade e a implementação de soluções de mobilidade suave é uma das preocupações estratégicas do Município de Águeda, que destaca este novo serviço que "cria condições para usarmos mais os transportes públicos, algo essencial num mundo que se quer moderno".





De referir ainda que, no âmbito das obras de requalificação do Largo da Estação da CP, em Águeda, este espaço será transformado numa gare rodoferroviária, "um desígnio há muito ansiado e que vamos concretizar", disse Jorge Almeida, sublinhando que "vai dispor das condições para podermos prestar este serviço às nossas populações e a quem nos visita".