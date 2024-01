Call da Incubadora do Taguspark seleciona 5 projetos inovadores

A Incubadora do Taguspark – Cidade do Conhecimento, instalada no coração do maior ecossistema de inovação, em Oeiras Valley, acaba de concluir o processo de seleção das startups no âmbito da Call lançada em outubro de 2023. Neste seguimento, a Incubadora do Taguspark, a verdadeira fábrica de unicórnios em Portugal, recebeu cerca de 80 projetos nas mais variadas áreas.





Após pré-seleção de duas dezenas de candidaturas, o júri da call da Incubadora Taguspark composto por Akvile Ignotaite, Founder startup System Akvile, Linda Pereira, Business Mentor, Leandro Pereira, CEO WINNING Scientific Management, e Luís Martins Costa, Management Consulting Leader at Winning Scientific Management, aconselhou por unanimidade o CEO do Taguspark, Eduardo Baptista Correia, a integrar 5 projetos na comunidade da Incubadora Taguspark já no próximo mês de fevereiro:





Asset Floow – Criou o primeiro software de IA comportamental que utiliza dados do Ponto de Venda para obter métricas precisas sobre a jornada e o comportamento dos clientes nas lojas. Por via destas métricas passa a ser possível fornecer uma análise mais aprofundada e eficaz do percurso dos clientes, proporcionando uma compreensão completa do seu comportamento nas lojas físicas.

ImmersivStudios – Desenvolveu uma variedade abrangente de soluções para diversas áreas, desde tours virtuais imobiliários, aplicações de treino virtual, filtros de realidade aumentada e jogos para redes sociais até jogos B2B, desenvolvimento de metaversos para empresas e marcas, provadores e jogos de realidade virtual para ativação de marca.

LockEM – Desenvolveu soluções de segurança cibernética acessíveis para responder às necessidades específicas das empresas em diversas áreas de atividade, incluindo avaliação de riscos, proteção de dados, implementação de soluções de segurança, monitorização e resposta a incidentes, personalização e escalabilidade e conscientização.

AI – Através da sua plataforma, com tecnologia de IA, que simplifica e automatiza a elaboração de planos de negócios, estratégias de marketing, pesquisa de mercado e processos de vendas, capacita empreendedores e gestores de negócios, proporcionando insights de especialistas.

Klivon Scientific – Tem como objetivo produzir padrões de referência personalizados para a indústria farmacêutica, fabricados de acordo com as necessidades analíticas específicas do setor.

Incubadora Taguspark vê renovada a certificação do Programa "Startup Visa"





A Incubadora Taguspark acaba de ver renovada a sua certificação "Startup Visa", programa de acolhimento para empreendedores estrangeiros que pretendem desenvolver projetos de empreendedorismo e inovação em Portugal. Esta renovação destaca a qualidade da Incubadora Taguspark, reforçando a sua posição como referência no ecossistema empreendedor e permitindo a entrada de startups provenientes de países fora da União Europeia.





Criada em 2012, a Incubadora já apoiou cerca de duas centenas de startups nas diferentes fases, desde a pré-incubação, passando pelo desenvolvimento do produto até ao crescimento empresarial, aumento de vendas e internacionalização.





Com a capacidade de acolher 29 empresas em incubação física e em modo virtual, a Incubadora Taguspark destaca-se pelos seus laboratórios equipados com tecnologia adaptada para apoiar o desenvolvimento dos projetos. Isso evidencia o compromisso da Incubadora em oferecer serviços de qualidade e recursos técnicos avançados para impulsionar o sucesso das empresas incubadas.





Com uma localização privilegiada em Oeiras, o Taguspark é ponto de encontro de ideias e projetos que marcam a diferença a nível nacional e internacional. Com 160 empresas, 24 startups e 16 mil profissionais que trabalham e visitam diariamente o espaço, a Incubadora Taguspark apoia mentes disruptivas e ambiciosas que querem transformar os seus projetos inovadores em realidades empresariais.