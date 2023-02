Candidaturas abertas para a 5ª edição dos Prémios Heróis PME

Edição deste ano apresenta duas novas categorias: Internacionalização e Startup Revelação e tem Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova, como embaixador





Estão abertas as candidaturas para a 5ª edição dos Prémios Heróis PME, uma iniciativa da Yunit Consulting, que pretende premiar o sentido de coragem, persistência e resiliência, bem como distinguir start-up e projetos diferenciadores nas áreas da sustentabilidade, transformação digital e internacionalização que potenciaram o crescimento das empresas. Nesta edição, vão ser apresentadas duas novas categorias, Internacionalização e Startup Revelação.





A participação nos Prémios Heróis PME é gratuita e aberta a todas as pequenas e médias empresas, com exceção da categoria Startup Revelação, cujos participantes devem cumprir os requisitos da definição de Startup determinada pelo regulamento.





Para a comemoração da 5ª edição, Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova, foi nomeado embaixador dos Prémios 2023, enquanto empresário representante dos valores distinguidos na competição.





"Os Prémios Heróis PME representam o investimento das nossas empresas e demonstram a mudança de paradigma no nosso país, que cada vez mais aposta em ideias inovadoras e projetos pioneiros. Desempenhar o papel de embaixador da edição deste ano representa um compromisso para com todos os empresários, que investiram, ao mais alto nível, as suas competências e conhecimento", afirma Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova.





À semelhança dos anos anteriores, serão selecionadas as 5 histórias que tenham a maior pontuação, na categoria Geral Heróis PME. Nas categorias Factor S (Sustentabilidade), Transformação Digital, Internacionalização e Startup Revelação serão selecionados 3 projetos finalistas.





Na categoria Factor S (Sustentabilidade) serão avaliados os critérios ESG, sustentabilidade financeira do projeto, assim como a sua escalabilidade e potencial de inovação. Relativamente à categoria Transformação Digital, os critérios Inovação e Estratégia, Tecnologia, Processos e Clientes serão a base de avaliação da maturidade do processo de digitalização da empresa. Na categoria Internacionalização, os critérios capacidade exportadora, prospeção e projeção internacional e resultados e impacto servirão de base para a análise dos projetos portugueses que fazem sucesso no mercado internacional. Por último, no grupo Startup Revelação será avaliada a pertinência da ideia para a economia, o potencial de crescimento através do modelo de negócio escalável e baseado em tecnologia, a visão diferenciadora que procura explorar uma oportunidade de negócio numa área inovadora ou desaproveitada, a qualidade do Pitch e bem como a diversidade e recursos humanos.

Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting, afirma: "O crescimento que temos testemunhado dos Heróis PME é o reflexo do nosso esforço em acompanhar e orientar as PME nacionais, que constituem a maior parte dos negócios no nosso país. A criação de duas novas categorias revela a expansão e inovação crescentes, pretendendo fortalecer a parceria que estabelecemos com estas empresas, numa perspetiva cada vez mais customizada e eficiente".





Ao longo das últimas 4 edições, os Prémios Heróis PME receberam mais de 450 candidaturas e permitiram distinguir 44 empresas, que representam um volume de negócios de cerca de 300 milhões de euros e mais de 2.500 colaboradores (dados referentes ao ano 2021). Os setores com maior representatividade são as TIC (25%), Comércio (11%), Agroindústria (11%), Alojamento e Restauração (11%), sendo que, a nível geográfico, o Norte apresenta uma expressão superior (55%), seguido de Lisboa e Setúbal (32%) e Centro (14%).





A Yunit Consulting é uma consultora nacional especializada em pequenas e médias empresas, que tem como objetivo dar-lhes voz, visibilidade e reconhecimento, assim como aos seus gestores, que tenham abraçado e vencido desafios empresariais exigentes.





Entre os parceiros dos Prémios Heróis PME estão a VICTORIA Seguros, a SoftFinança, a SAGE, a PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados, a Ticket Serviços, a Startup Portugal e a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa.