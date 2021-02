Capitalizer by BiG e Yunit Consulting unem-se em apoio às PMEs

Com mais de dez anos de experiência a apoiar as pequenas e médias empresas em Portugal nos seus principais desafios, nomeadamente na venda ou angariação de capital, a Yunit Consulting reforça agora a sua missão ao efetivar uma parceria com o BiG - Banco de Investimento Global, através do Capitalizer.

O Capitalizer é uma solução digital que liga as PME a investidores profissionais. Através de um processo simples e confidencial é apresentada a empresa a um conjunto de investidores de forma a angariar o capital necessário para atingir os objetivos.

"A pandemia exponenciou um conjunto de fragilidades que as nossas PME já tinham de forma estrutural. O principal objetivo da parceria com o Banco BiG através do Capitalizer foi o de unir esforços e competências, para criar uma ponte segura entre as PME e os investidores profissionais, e apresentar um conjunto de soluções que vão desde processos de fusões e aquisições ou angariações de capital."

Bernardo Maciel, CEO Yunit Consulting

"O Capitalizer foi concebido pelo BiG para apoiar as PME em processos de venda e na angariação de capital junto de investidores profissionais, tanto nacionais, como internacionais. A parceria com a Yunit permitirá que esta solução chegue a mais empresas, contribuindo assim para o importante esforço de capitalização do tecido empresarial nacional e para o crescimento das PME."

Bruno Caixeirinho - Diretor de Corporate Finance

A parceria Yunit com o Capitalizer, uma marca do BIG - Banco de Investimento Global, destina-se a pequenas e médias empresas de excelência e com um histórico de atividade relevante.

Sobre o Capitalizer

Desenvolvida pelo Banco de Investimento Global (BiG) e operada por uma equipa de profissionais experientes de banca de investimento, o Capitalizer capacita pequenas e médias empresas ao processo de venda ou de angariação de capital junto de investidores profissionais, de forma simples e eficiente.

Uma solução que apoia os empresários e as PME no processo de encontrarem potenciais investidores que os ajudem a fazer crescer o seu negócio ou os apoiem numa fase de transição da equipa de fundadora ou de gestão. Tudo isto com o apoio de uma equipa altamente experiente neste segmento de mercado e com total confidencialidade.