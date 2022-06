Centro de Portugal, um destino e tanto

Numa altura em que os números da procura turística superam já os que se verificavam antes da pandemia, a campanha destaca a grande diversidade do território do Centro de Portugal, que oferece a quem a visita experiências para todos os gostos.





A proposta criativa da campanha, da autoria da Lobby Films and Advertising, assenta na palavra "tanto". Isto porque o Centro de Portugal oferece "tanto território, tanto saber, tanto sabor, tanto ar, tanto mar, tanto verde, tanto... que a única palavra que o consegue representar é 'tanto'".





A campanha foi apresentada no Lumen Hotel and the Lisbon Light Show, em Lisboa, tendo as imagens sido projetadas em videomapping nas paredes envolventes do pátio do hotel. A cerimónia contou com a presença de Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal, Filipe Silva, administrador do Turismo de Portugal, Telmo Martins, da Lobby Films and Advertising, Alexandre Marto Pereira, do Fatima Hotels Group e do Lumen Hotel, Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP, e Jorge Loureiro, vogal da comissão executiva da Turismo Centro de Portugal, entre outras personalidades.





Na ocasião, Pedro Machado destacou que esta nova campanha "assenta na estratégia de afirmação e consolidação do Centro de Portugal como o primeiro destino para os visitantes nacionais, do mercado interno". "É uma campanha consistente e convergente com a estratégia que formulámos em 2014, de rebranding da marca Centro de Portugal, que assenta no conceito ‘Um país dentro do País". Para isso, precisamos anualmente de reforçar a marca com novos conteúdos de comunicação, que associem a criatividade à marca Centro de Portugal, numa estratégia convergente com o Turismo de Portugal. É essa a premissa desta nova campanha", explicou. Por outro lado, disse, a campanha "reflete a nossa preocupação com a agenda para a sustentabilidade, tanto económica, com ambiental e social. Ao mostrar as novas experiências que a região tem para mostrar, contribui para diminuir as assimetrias regionais e reforça a coesão territorial".





Filipe Silva sublinhou a importância do mercado interno nos anos de pandemia, cuja importância é reforçada na campanha. "Se há mercado que marcou a diferença durante estes dois anos de sofrimento para o setor turístico foi o mercado interno. A região Centro de Portugal surpreendeu os muitos portugueses que a descobriram em 2020 e 2021", frisou, elogiando também "o trabalho que a Turismo Centro de Portugal tem vindo a fazer na estruturação do produto e na promoção do território". "Há muito trabalho por trás, que junta à mesma mesa os parceiros públicos e os empresários, para gizar as melhores soluções para o território", acrescentou.

O autor da campanha, Telmo Martins, apresentou o processo da sua criação. "Todas as marcas relacionadas com o turismo têm a responsabilidade tremenda de tornar a vida das pessoas mais feliz. A construção desta campanha tem muito a ver com isso. Procurámos relacionar a marca Centro de Portugal com a felicidade", considerou. Por outro lado, explicou, "foi a diversidade da oferta nesta região, que tem tanto para mostrar, em que se vai rapidamente do mar à serra, que nos fez chegar ao claim de toda a campanha: Centro de Portugal, um destino e tanto".









A campanha está disponível em múltiplas plataformas, quer físicas – como mupies, e outdoors – quer digitais, nomeadamente nas redes sociais, em marketing digital e no site www.turismodocentro.pt





Um filme, disponível em https://bit.ly/3adYnwk , e um spot de rádio complementam o posicionamento estratégico da campanha.

Sobre o Turismo Centro de Portugal:





O Turismo Centro de Portugal é a entidade que estrutura e promove o turismo na Região Centro do país. Esta é a maior e mais diversificada área turística nacional, abrangendo 100 municípios, e tem registado um intenso crescimento da procura interna e externa. É a região a escolher para quem pretende experiências diversificadas, pois concilia locais Património da Humanidade com a melhor costa de surf da Europa, termas e spas idílicos, locais de culto de importância mundial e as mais belas aldeias.