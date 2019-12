CESCE , Seguradora de Crédito Espanhola com Sucursal em Portugal há 16 anos, abriu uma janela de esperança para as crianças acolhidas pela Fundação do Gil de Portugal, uma entidade que se dedica a promover a saúde pediátrica e a integração de crianças em situação de risco de exclusão social. A contribuição da seguradora, ajudou à construção de um pavilhão multiusos na Casa do Gil de Lisboa, que permitirá à fundação organizar atividades e angariar fundos próprios para garantir a sua continuidade. Entre essas atividades há programas educativos, eventos dirigidos às crianças e suas famílias, eventos corporativos orientados ao setor empresarial e iniciativas abertas ao público em geral.

Esta iniciativa é a primeira que a CESCE lança em Portugal, no âmbito da sua política de Responsabilidade Social Corporativa. No passado dia 11 de novembro, o Presidente do Grupo CESCE, Fernando Salazar, veio a Portugal, visitou as instalações e recordou que a "CESCE é uma empresa comprometida social e ambientalmente, como refere o seu Código Ético". Além disso, sublinhou que um dos objetivos da companhia espanhola é internacionalizar a sua Responsabilidade Social Corporativa até 2020.





20 anos prestando apoio social e de saúde às crianças





A Fundação do Gil nasceu em 1999 e destina-se a prestar apoio social, de saúde, e educativo às crianças procedentes de famílias destruturadas. Um dos seus projetos sociais é a Casa do Gil, um centro de acolhimento temporário destinado a acolher crianças dos 0 aos 12 anos de idade em risco social e/ou clinico, que não podem regressar junto das suas famílias até que se encontrem reunidas as condições necessárias. A Fundação presta serviços de apoio à saúde, educação e acompanhamento psicossocial. Além disso, a entidade acolhe permanentemente 16 crianças que não podem voltar para as suas casas devido à situação familiar.





A Fundação do Gil dispõe também de Unidades móveis de apoio ao domicílio (UMAD), que proporcionam os cuidados paliativos necessários a crianças com doença crónica, complexa e incapacitante além de apoiar as suas famílias. Este serviço de " hospital em casa" é prestado em parceria com os hospitais públicos de Lisboa e Porto e consegue melhorar o estado geral de saúde das crianças. A Fundação realiza 2.500 visitas domiciliárias todos os anos através deste serviço.

A Fundação trabalha há 20 anos promovendo a saúde pediátrica e a integração social de crianças provenientes de famílias destruturadas.