Chef Justa Nobre na nova Campanha Conselheiros da Visão

Grupo Conselheiros da Visão associa-se à reconhecidíssima Chef Justa Nobre, para lançar uma Campanha Institucional.





Assinalando o 33º Aniversário do Grupo Conselheiros da Visão e sabendo a importância da comida de conforto na Mesa de todos os Portugueses, associámo-nos à reconhecidíssima Chef Justa Nobre, para lançar uma Campanha Institucional focada no rigor e na importância dos detalhes.

Referência na cozinha e conhecido o detalhe na preparação dos seus pratos e receitas, Justa Nobre e os Conselheiros da Visão uniram-se com o objectivo de enfatizar a importância da qualidade do serviço prestado aos seus clientes, em toda a rede de lojas.

O grupo pretende através desta aposta, marcar a sua posição no Mercado Nacional, salvaguardando sempre os valores que têm pautado a sua existência, de Rigor, Excelência e Qualidade no Serviço.

Para o Conselho de Administração, é um grande orgulho, pois "para além do rigor sobejamente conhecido da Chef Justa Nobre é a primeira grande campanha após a acção de rebranding da marca, onde podemos consolidar o posicionamento e acrescentar valor e confiança ao serviço prestado na nossa rede de ópticas, de forma a obter a confiança dos nossos clientes."

A chef Justa Nobre mostrou-se visivelmente satisfeita com a parceria, dizendo que "É um enorme prazer fazer parte da Família Conselheiros da Visão", acrescentando ainda: "Rigor e qualidade são factores determinantes para o resultado final. É muito gratificante ver que os Conselheiros da Visão e eu partilhamos dos mesmos valores".

No total, o Grupo Conselheiros da Visão conta com 180 lojas, distribuídas a nível nacional, onde pode contar com o máximo rigor e qualidade no atendimento ao Cliente.

A sede está situada na Rua Sousa Lopes 6B, na zona de Entrecampos, em Lisboa.

Pode acompanhar os Conselheiros da Visão no site https://conselheirosdavisao.pt

na página de Facebook https://www.facebook.com/CONSELHEIROS.DA.VISAO/

no Instagram https://www.instagram.com/conselheiros.da.visao/

e no Linkedin https://www.linkedin.com/company/76170933/

geral@conselheirosdavisao.pt

Vídeo Justa Nobre: https://youtu.be/Ly4ztDZcsLk