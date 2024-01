Climalit® da Saint Gobain vence prémio ‘ Escolha Sustentável’

Solução de vidro duplo com baixas emissões de carbono e 70% de vidro reciclado (casco) na sua composição, é premiada.

A Saint-Gobain é uma das primeiras empresas premiada pela "Escolha Sustentável" na categoria de Produto, com uma das suas mais recentes inovações: o Climalit® Ecológico. A entidade promotora deste prémio, a ConsumerChoice, avaliou este produto com uma pontuação final de 90,5% de acordo com os seguintes critérios: Arquitetura do Produto, Sustentabilidade, Investimento, Inovação, Comunidade e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.





O Climalit® Ecológico é uma solução pioneira no setor da construção, ao tratar-se da solução de vidro duplo com o primeiro vidro no mercado com uma pegada de carbono estimada de apenas 7 kg CO2 eq./m2 (para uma espessura de 4 mm). Composto por 70% de vidro reciclado (casco), é a primeira solução no mercado com uma redução de aproximadamente 40% na pegada de carbono, em relação à média europeia de produção de vidro base.





"2024 não podia ter iniciado de forma mais positiva para a nossa equipa! Assistirmos a mais um dos nossos produtos a ser premiado, desta vez com uma distinção que exalta empresas responsáveis e ambientalmente conscientes, é para nós uma enorme honra.", sublinha Rui Oliveira, Diretor de Operações da Saint-Gobain Glass Portugal.





Com uma vasta gama de aplicações - edifícios residenciais e não residenciais, fachadas e coberturas, jardins e átrios, vidros recozidos, temperados ou termo endurecidos – oferece ainda vantagens como um melhor controlo solar, poupança de energia e conforto no verão e inverno, através da sua combinação com capas.





A ConsumerChoice é o nº 1 em sistemas de avaliação em Portugal que permite espelhar de forma atual, real e transparente a relação entre marcas e pessoas, contribuindo para a sua melhoria continua.