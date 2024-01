Coleção The Architects of Time Series

Cauny x Moneo





Ao desenhar o seu primeiro relógio de pulso, Rafael Moneo partiu dos relógios que desenhara para as torres de Logronho e da Estação de Atocha, em Madrid. Para alcançar o quadrado perfeito, optou no seu desenho por um sistema surpreendente de ligação à bracelete no próprio interior do relógio. Os números romanos são altos e finíssimos, evocam os antigos relógios de sol e marcam fortemente um mostrador que se distingue pela simplicidade e pelo equilíbrio. Os ponteiros incorporam as linhas rectas que definem todo o conjunto.

A qualidade dos materiais é uma marca decisiva deste relógio: o movimento é extrafino, de quartzo, produzido no Japão; o vidro é em pura safira; a bracelete é feita com pele Horween, produzida em Chicago, e reproduz no seu final as linhas quadrangulares deste modelo. Cauny Moneo tem quatro variações de cores, com preços entre os 185€ e os 195€.

Breve Biografia de Rafael Moneo

Rafael Moneo nasce em Tudela (Navarra) em 1937 e é uma das figuras mais marcantes do mundo da Arquitectura nos últimos 50 anos. Recebe o Prémio Pritzker em 1996 pelo conjunto da sua obra.

Estuda na Escola de Arquitectura de Madrid, onde se forma em 1961. Depois da licenciatura, trabalha na Dinamarca, no Atelier de Jørn Utzon, com quem colabora na ópera de Sidney. Em 1970, obtém a Cátedra de Elementos de Composição na Escola de Arquitectura de Barcelona e, em 1985, é nomeado Chairman da Graduate School of Design da Universidade de Harvard.

É o autor de edificios tão célebres quanto o Museu de Arte Romana de Mérida, o Museu de Arte Moderna de Estocolmo, o Museu das Belas Artes de Houston, o Kursaal de San Sebastián, a Ampliação do Museu do Prado e a Estação de Atocha, em Madrid, ou a Catedral de Los Angeles.

Juntou à sua intensa prática de arquitectura um longo trabalho de reflexão e crítica. Várias gerações de arquitectos são marcadas pelos seus textos, entre os quais se conta o famoso ensaio A Solidão dos Edifícios. Nele escreve: "Prefiro pensar que a arquitetura é o ar que respiramos quando os edifícios tiverem alcançado a sua radical solidão."

Além do Prémio Pritzker, recebeu numerosas distinções, entre as quais a Medalha de Ouro do Royal Institute of British Architects em 2003, o Prémio Príncipe das Asturias em 2012, o Praemium Imperiale do Japão em 2017 e o Leão de Ouro da Bienal de Veneza em 2021.

The Architects of Time Series

Como fazedores de relógios, os nossos corações permanecem inquietos e guiam-nos por caminhos onde possamos descobrir beleza. De há dois anos para cá, perseguimos o sonho de compor uma galeria de relógios desenhados pelos melhores arquitectos do nosso tempo. Sabemos que o desenho de relógios de pulso é uma disciplina em si, e, no entanto, acreditamos que o reino da arquitectura encontra um desafio promissor no exercício de desenhar um relógio.

A redução radical de escala de um edifício para um pequeno objecto de trazer no pulso impõe a necessidade de usar com rigor os princípios da composição e da proporção. E esta é a oportunidade de uma aventura muito especial num mundo em que as décimas de milímetro contam bastante, e onde o menor dos gestos faz a maior diferença no equilíbrio e na ordem do trabalho.

The Architects of Time Series quer ser uma homenagem a quem sempre trabalhou o tempo como elemento do desenho; fazendo do tempo, por uma vez, a matéria literal do projeto.

Ao usar estes relógios, desejamos aprofundar a nossa relação com a perstpectiva de cada um dos nossos excepcionais autores, através do paradoxo de incorporar a intemporalidade da arte num objecto de medição do tempo.

A Cauny

A Cauny é uma marca relógios fundada na Suíça em 1927 e foi uma das marcas mais famosas do século XX. Foi também a primeira marca de relógios no mundo liderada por uma mulher, Mireille Grebler, que ganhou fama ao conseguir realizar um ideal que perdura até aos dias de hoje: produzir relógios com design original e materiais de qualidade a preços acessíveis. Em 2022,a Cauny lançou o projecto The Architects of Time Series. Actualmente, a Cauny está sediada em Portugal.