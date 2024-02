Com o mote "Vilamoura at your doorstep!" o hotel Dom Pedro Marina reabre com campanha de Early Booking até 4 de fevereiro.

O hotel Dom Pedro Marina, em Vilamoura, Algarve, reabre esta quinta-feira, dia 1 de fevereiro, com uma campanha especial de 20% de desconto imediato para estadias até 31 de maio.

A pensar nas férias de Carnaval e da Páscoa, na praia e nos dias quentes que se avizinham, a unidade lança um Early Booking para reservas efetuadas até dia 4 de fevereiro com 20% de desconto. Esta oferta também é válida para as 38 suítes exclusivas, que podem ter um ou dois quartos e são perfeitas para umas férias em família ou em casal.

Situado junto da marina de Vilamoura no Algarve, o Hotel Dom Pedro Marina é caracterizado pelas suas varandas com vista para o mar e marina de Vilamoura. A localização no centro de Vilamoura, proporciona fácil acesso à Marina de Vilamoura, praia, restaurantes, bares, campos de golfe e a todas as diversões de Vilamoura.

Promo Code JANSALE para ter acesso a 20% de desconto.

Reservas até 4 de fevereiro 2024.

Para estadias até 31 de maio de 2024.