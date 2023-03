Começa hoje The Customer Summit 2023 Brasil e Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O The Customer Summit 2023 Brasil e Portugal é um evento online internacional que será realizado com grandes personalidades do mercado e da ciência, trazendo os mais importantes cases de sucesso, tecnologias, práticas e pesquisas de Customer Experience e Customer Success dos dois países.

Segundo Roberto Madruga, idealizador do The Customer Summit, "pela primeira vez na história, Brasil e Portugal, países irmãos, se unem em um evento online empolgante sobre pessoas, resultados, tecnologia, métodos e estratégias de Customer Experience e Customer Success".

O evento é um esforço da Conquist Consultoria e Educação, empresa lider no Brasil, em formar comunidades fortes em torno dos temas CX e CS, expandindo cada vez mais, a discussão para outros mercados, ampliando o debate e a importância da excelência na jornada de clientes.