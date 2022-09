‘Conferências de Outono’ debatem atualidade em Anadia

Temas como a crise energética, o crescimento económico e descarbonização vão ser motivo de discussão e reflexão

O Município de Anadia, em parceria com a FNWAY Consulting, criou as "Conferências de Outono", um ciclo que irá decorrer entre setembro e novembro. Esta iniciativa visa refletir e analisar algumas das problemáticas nacionais, face ao momento atual de instabilidade.





As conferências vão ter lugar nos dias 30 de setembro, 28 de outubro e 18 de novembro, no Cineteatro Anadia entre as 9h30 e as 13h. Cada uma terá três oradores convidados e um moderador. Após as intervenções haverá um momento de debate onde poderão ser colocadas questões sobre o tema da conferência.





O impacto da guerra na Ucrânia nos preços da energia (gás e eletricidade) e o seu reflexo nas economias locais, o crescimento económico em Portugal e os problemas inerentes à produtividade, as alterações climáticas, a necessidade de implementar uma economia circular e a descarbonização são alguns dos temas que estarão em reflexão neste ciclo de três conferências, que terá como oradores os ex-ministros Mira Amaral e Carlos Borrego, os ex-secretários de Estado Miguel Frasquilho, Vítor Santos e Óscar Gaspar, entre outras personalidades ligadas ao mundo empresarial nacional.





Energia: Europa e a Guerra na Ucrânia





A 30 de Setembro a primeira crise energética em contexto de descarbonização, não se tendo investido em combustíveis fósseis, julgando a Europa que a aposta base de renováveis intermitentes permitia dispensar as energias fósseis e o nuclear. A procura fortíssima de combustíveis fósseis no pós-covid veio a gerar o espetacular aumento de preços começado antes da guerra na Ucrânia. Este conflito veio exacerbar a crise que já se sentia, designadamente no gás e na trágica dependência da Rússia. Em Portugal, tivemos a tempestade perfeita com uma seca extrema, diminuindo drasticamente a produção hidroelétrica a que se juntou o encerramento prematuro das centrais a carvão, levando a uma grande dependência das centrais a gás natural e da importação de eletricidade de Espanha. Quer as empresas eletro-intensivas quer as altamente consumidoras de gás natural estão a sofrer muito, estando em causa a sobrevivência de muitas delas.





Esta primeira conferência terá como oradores, Luís Mira Amaral (presidente dos Conselhos da Indústria e Energia da CIP - Confederação Empresarial de Portugal, ex-ministro da Indústria e Energia, ex-professor de Produção e Transporte de Eletricidade no Instituto Superior Técnico, consultor da FNWAY Consulting); Demétrio Alves (ex-presidente da Câmara Municipal de Loures) e José Allen Lima (ex-diretor da EDP e ex-administrador da REN - Redes Energéticas Nacionais) e moderação a cargo de Vítor Santos (professor do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, ex-secretário de Estado da Energia, ex-presidente da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos)