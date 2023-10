Conquist e P.PORTO | PEA Estabelecem Parceria Inovadora para Lançar MBA Internacional Inédito

Fusão de Expertise Brasileira e Portuguesa promete redefinir o ensino em Marketing Digital, Experiência do Cliente e Inovação.

N uma colaboração sem precedentes, a Conquist, empresa brasileira pioneira em Customer Experience (CX), Customer Success (CS) e Inovação, e a instituição portuguesa de renome P.PORTO | PEA – Porto Executive Academy, uniram forças para lançar o MBA Internacional em Marketing Digital, Experiência do Cliente e Inovação. Este programa inovador é o primeiro de seu género na Europa e no Brasil, e promete revolucionar a educação executiva direcionada para negócios.





Fatores diferenciais do programa





O MBA Internacional em Marketing Digital, Experiência do Cliente e Inovação traz consigo uma série de diferenciais excepcionais:





Ineditismo : este MBA representa mais do que apenas um programa comum; é o resultado da fusão das melhores práticas e conhecimentos de duas instituições renomadas em seus respectivos países.





Parceria Exclusiva : a colaboração entre a Conquist e a P.PORTO | PEA é uma combinação poderosa da experiência prática e de ensino em CX, CS e Inovação do Brasil com a excelência acadêmica de uma das mais prestigiadas instituições de Portugal.





Visão Global e Conteúdo Abrangente : com 16 disciplinas essenciais, o programa oferece uma formação atualizada, abrangendo competências vitais para profissionais que desejam se destacar em internacionalmente em marketing, estratégia, negócios e áreas relacionadas ao cliente.





Flexibilidade e Inovação : a formação adota uma abordagem híbrida, permitindo aos alunos estudar presencialmente em Portugal ou online, com 384 horas de conteúdo distribuídas em aulas síncronas e estudos assíncronos.





Corpo Docente de Excelência : O MBA conta com professores experientes, incluindo especialistas da Conquist e acadêmicos renomados do P.PORTO | PEA, garantindo uma formação prática e alinhada às necessidades do mercado global.

Coordenação Dupla do Programa: um fator diferencial único





Para garantir o sucesso deste programa inovador, o MBA conta com um diferencial único: a coordenação dupla, composta por Armando Silva, Coordenador da Porto Executive Academy, Mestre em Economia e Doutorado em Economia (especialização em Finanças Internacionais) pela Universidade do Porto, e Roberto Madruga, líder em Customer Experience, Success e Employee Experience no Brasil, autor best-seller, palestrante renomado e CEO da Conquist e do The Customer Summit. Essa combinação de experiências e conhecimentos de destaque é fundamental para proporcionar uma formação de excelência.





