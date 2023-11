Continente recupera edifício ‘Auto-Palace’ no Rato, em Lisboa

Investimento de 4,5 milhões de euros.





O mítico edifício ‘Auto-Palace’, localizado perto do Rato, em Lisboa, foi reabilitado pela MC, num investimento de 4,5 milhões de euros, permitindo recuperar toda a fachada histórica de ferro e vidro deste Imóvel de Interesse Público, construído no início do Séc. XX.

Os clientes da nova loja Continente Bom Dia Largo do Rato, que inaugurou hoje naquele local, vão poder admirar os vitrais arte nova encomendados em 1907, ao pintor e mestre vitralista Cláudio Martins, e que ornamentavam, no 2.º piso, o salão de leitura e o gabinete da direção da antiga catedral do automóvel, em Lisboa. Os vitrais, que têm como temática o automóvel, enquadrado por um embaraçado de motivos florais, foram também recuperados pela MC.

A nova loja Continente, com cerca de 1000 m2, cria 36 postos de trabalho na região e reforça a presença das lojas de proximidade Continente Bom Dia, em Lisboa. Aberta, diariamente, das 8h00 às 22h00, a loja conta com os serviços de cafetaria, pão quente e take away, tem 37 lugares de estacionamento, 4 para carros elétricos e 10 caixas, incluindo 6 Self-Checkouts, para uma compra mais autónoma.

Para o Diretor de Loja, Samuel Chaves, há 16 anos na MC, "esta é mais uma das apostas do Continente na reabilitação de edifícios que fazem parte da história da cidade de Lisboa. Queremos estar ainda mais perto dos nossos clientes e esta é uma forma de ‘devolvermos’ o património da cidade aos seus habitantes e visitantes, para que possam desfrutar do espaço, ao mesmo tempo que fazem as suas compras".

Para assinalar a chegada à região, a Missão Continente ofereceu carrinhos de compras recheados de bens essenciais às instituições apadrinhadas pela nova loja: AVA — Associação Vida Autónoma; Centro Popular D’Espie Miranda; Centro de Promoção Juvenil — Casa da Estrela; e Animalife. Estas instituições vão ser permanentemente apoiadas pela Missão Continente, através dos excedentes alimentares diários da nova loja.

A marca inaugurou também hoje uma nova loja em Lisboa, na Rua de Arroios, com 200 m2 e 9 colaboradores e que pretende responder às necessidades dos clientes deste bairro da capital.

A inauguração do Continente Bom Dia Largo do Rato e Continente Bom Dia Arroios arranca com uma campanha de 10% de desconto em Cartão Continente, entre os dias 9 e 12 de novembro, e que acumula com as promoções em vigor.

Ao nível da sustentabilidade ambiental, as lojas dispõem de lâmpadas de baixo consumo, 100% LED, para iluminação e equipamentos de controlo e redução de consumos excessivos de água e contentores onde os clientes podem depositar pilhas usadas e rolhas de cortiça, que serão posteriormente levados para reciclagem.

Existem neste momento mais de 150 lojas Continente Bom Dia em Portugal, onde trabalham cerca de 7000 pessoas.

Continente Bom Dia Largo do Rato

Morada: Rua Alexandre Herculano 66, 1250-012 Lisboa

Horário de Funcionamento: Segunda a Domingo, das 8h às 21h

Continente Bom Dia Arroios

Morada: Rua de Arroios 46 F, 1150-055

Horário de Funcionamento: Segunda a Domingo, das 8h às 21h