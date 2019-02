Um dos maiores comunicadores mundiais da atualidade vem a Lisboa ao Teatro Tivoli BBVA dia 14 de Março, partilhar com os empresários e empreendedores portugueses, ferramentas testadas em muitos setores da economia e com as quais muitos dos maiores lideres empresariais da atualidade contruíram, "com certeza, comprometimento e paixão", as suas histórias de sucesso.



David Beckett que treinou as equipas de direção de empresas como a Google, Booking.com, ING, PwC, IKEA, Tommy Hilfiger e Unilever, ajudou as melhores startups do mundo a conseguirem mais de 200 milhões de euros em investimento também é o "treinador" residente das maiores aceleredoras de empresas mundiais, como o Startupbootcamp, ThinkAccelerate e Rockstart.

Autor do best seller internacional Pitch To Win, criador do blog best3minutes.com e do método The Pitch Canvas©, David Beckett é um dos Coach mais conceituados e solicitados de todo mundo.



Nas duas sessões exclusivas que no dia 14 de março vão acontecer em Portugal, David Beckett vai revelar truques e segredos para a construção de narrativas poderosas, mas sobretudo vai fazer exercícios práticos. "O conjunto de ações que os participantes vão fazer durante e após o workshop vão aumentar drasticamente a qualidade de seus discursos. Adianta o Pitch Coach.

A maior diferença nas duas sessões únicas está na audiência a que se dirigem adianta, "Por exemplo, para pessoas experientes, concentramo-nos em como comunicar experiências e realizações - para pessoas no início das suas carreiras, estaremos focados nos diferentes aspetos da construção de carisma pessoal.