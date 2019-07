A David Rosas inaugurou a sua mais recente boutique no El Corte Inglés em Lisboa. Situado no piso 0, este novo espaço é totalmente dedicado à joalharia. Marcas como Chaumet, Dinh Van, Fred, Marco Bicego, Luísa Rosas e David Rosas, podem agora ser vistas num mesmo espaço, que segue os mesmos padrões de tradição e sofisticação a que a David Rosas habituou os seus clientes.

O UNIVERSO DAVID ROSAS. QUEM SOMOS.





David Rosas é uma das mais conceituadas marcas portuguesas no setor luxo. Não apenas pelo que o próprio nome encerra de experiência e conhecimento adquiridos e demonstráveis, mas também pela capacidade que lhe é reconhecida internacionalmente para representar as mais importantes marcas de alta relojoaria e alta joalharia. Desde a sua fundação em 1984, no Porto, David Rosas tem sabido superar as expetativas, pela inovação que imprime a cada espaço, pela excepcional qualidade das peças que apresenta e pelo cuidado na relação com os seus clientes.





MISSÃO





Demonstrar em todo o espetro da atividade o conhecimento que distingue a marca, expressando-o através da altíssima qualidade das peças, da garantia do mais empenhado acompanhamento dos clientes e de uma total dedicação na representação das marcas.





DIFERENCIAÇÃO DO SERVIÇO





• Jóias criadas em Portugal, com desenho próprio e altíssimos padrões de qualidade.

• Assistência técnica em alta relojoaria e certificada pelas marcas Patek Philippe e Rolex.

• As mais prestigiadas marcas internacionais de jóias e relógios.

• A maior loja de alta joalharia e relojoaria do país, na Avenida da Liberdade, em Lisboa.

• Uma rede de 7 lojas, com localizações privilegiadas em Lisboa, Porto, Algarve e Funchal.

Mais informações em http://www.davidrosas.com/pt/

A David Rosas orgulha-se de continuar a marcar a diferença e conquistar gerações com este novo espaço em Lisboa. Em 2002, com a inauguração da Loja na avenida da Liberdade, em Lisboa, David Rosas foi pioneiro ao ser o primeiro joalheiro a instalar-se na zona de comércio de luxo por excelência em Portugal. Em 2008 inaugura a primeira concept store – David Rosas Wonderlab – no Centro Comercial Colombo. Uma loja com um conceito inovador em que o cliente é convidado a entrar e a vivenciar a experiência do luxo de forma a elevar a empatia sensorial com as peças.