Deloitte lança ciclo de webinares sobre incumprimento no crédito

Na atual situação de incerteza sobre a magnitude e extensão da crise económica decorrente da crise pandémica associada ao novo Coronavírus, urge debater e antecipar a conjuntura financeira e empresarial que será vivida após o regime de moratórias, com particular enfoque no papel dos bancos num contexto de recuperação económica.

A pandemia associada ao novo Coronavírus e o confinamento estão na origem de uma "paragem" da economia sem precedentes na história económica mundial, com impacto significativo na solvência de empresas e famílias.

As medidas implementadas pelos diversos governos, incluindo Portugal, centram-se essencialmente em programas de ajuda imediata ao emprego e moratórias de crédito, sendo que haverá agentes económicos que, sobrevivendo no curto prazo, não vão conseguir recuperar e restabelecer a prazo o seu equilíbrio económico e financeiro.

Será, pois, mais relevante que os bancos portugueses procurem adotar estratégias ativas de recuperação de crédito e desalavancagem, que protejam a base da capital e o valor acionista, minimizando simultaneamente a percentagem de NPLs no balanço dos bancos.

