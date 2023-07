Descubra as voltas do Artesanato do Ribatejo Interior e viva Infinitas Sensações nas suas férias

A TAGUS - Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, juntamente com os Municípios de Abrantes, Constância e Sardoal, lança agora uma rota que convida o visitante a estar com os artesãos, a partilhar histórias e técnicas de manufatura destas riquezas culturais, no âmbito do projeto AO.RI. – Artes e Ofícios do Ribatejo Interior.

Às artes e aos ofícios ancestrais, juntam-se locais a visitar como museus, praias fluviais, zonas de lazer e outros pontos de interesse do Ribatejo Interior.

Neste percurso, é possível aprender a trabalhar o barro, madeira, cortiça, algodão e linho, atabua, palha, tecidos diversos e couro, nas artes. Nos ofícios, destacam-se o fabrico de tijolo burro e tijoleira artesanais, a produção de seiras e capachos, e as carvoarias, todas ainda em funcionamento. No convite a mergulhar na história, encontra registos das atividades do passado da região: a moagem de farinha, a pesca e o transporte fluvial, e a metalurgia.

Para a experiência ser completa, também são recomendados restaurantes acolhedores com a gastronomia regional e alojamentos relaxantes para pernoitar tranquilamente.

Estas férias, aproveite para visitar o Ribatejo Interior, através deste percurso turístico integrado (mais informação em tagus-ri.pt), no âmbito do projeto AO.RI - Artes e Ofícios do Ribatejo Interior, apoiado pelo Programa Operacional do Centro (Centro 2020), do Portugal 2020, e cofinanciado pelo Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional (FEDER).

Durante este projeto, a TAGUS e os Municípios de Abrantes, Constância e Sardoal realizaram um levantamento histórico das artes e ofícios do Ribatejo Interior, em que foram identificados sete objetos identitários da região: Seiras e capachos, registos ou do Pego, tijolo burro, bonecas de perna de cana, mobiliário em atabua e madeira, leques de palha e malas em folha de Flandres. Através de oficinas, os "saber fazer" dos mestres destas atividades tradicionais foram transmitidos a vários interessados. E foram, também, capacitados artesãos no ativo com outros conhecimentos adicionais, para melhorias na comercialização. As mesmas peças de artesanato tiveram, ainda, a intervenção de designers para obterem outras funcionalidades e irem de encontro a padrões de consumo atuais