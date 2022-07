Dino Parque da Lourinhã: um programa perfeito para um dia verão em família

Com o término do ano letivo, está aberta a época dos dias longos de calor com as crianças impacientes em casa. Por isso, o Dino Parque da Lourinhã convida a desfrutar de um programa perfeito em família ao ar livre, um dia de verão repleto de diversão à descoberta do Incrível Mundo dos Dinossauros.





Este verão, as crianças vão poder assumir o papel de paleontólogos por um dia numa aventura de exploração que os leva a escavar fósseis e a procurar tesouros jurássicos.





Com mais de 10 hectares de espaço, o Dino Parque da Lourinhã é a maior exposição ao ar livre em Portugal. Um magnífico parque temático composto por cinco diferentes percursos que transporta os seus visitantes por uma viagem no tempo até 450 milhões de anos atrás, onde podem observar mais de 180 modelos de espécies de dinossauros à escala real.





Para além do espaço exterior, há também para descobrir o espaço museológico e o live lab, localizados no edifício central do Dino Parque, com fósseis, ovos de dinossauros - originais e réplicas - e ainda a exposição paleontológica "Dinossauros da Lourinhã" da responsabilidade técnica e científica do Grupo de Etnografia e Arqueologia da Lourinhã (GEAL).





O Dino Parque também disponibiliza de áreas de restauração onde se confecionam refeições rápidas e ligeiras, desde saladas e sandes, a deliciosos pratos do dia, pizzas, opções vegetarianas e, não esquecendo os mais pequenos, os famosos dino nuggets preparados com carne de frango. As famílias podem ainda optar por trazer de casa a sua refeição e aproveitar as diversas áreas de piquenique.





As visitas podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 10h às 19h, e aos fins de semana e feriados das 10h às 19 horas. Os bilhetes para o parque dos dinossauros podem ser adquiridos presencialmente na bilheteira, sem necessidade de pré-reserva, ou online. O Dino Parque oferece promoções de 15% de desconto na compra de bilhetes online ; e 20% de desconto a residentes do Oeste na compra de 2 bilhetes de adultos + 2 bilhetes de criança face à compra presencial na bilheteira.

Oferecendo animação e ciência divertida numa experiência única que permite descobrir o fantástico trabalho de investigação e preparação de fósseis, o Dino Parque da Lourinhã é o local perfeito para passar momentos de cumplicidade com a família.





Reconhecido com diferentes prémios, entre eles o Prémio 5 Estrelas Regiões na categoria Parques Temáticos pelo 4º ano consecutivo, distinção dos Travellers Choice Awards da Trip Advisor pelo 3º ano consecutivo, o Dino Parque da Lourinhã possui também o selo Clean and Safe do Turismo de Portugal.