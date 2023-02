Dino Parque Lourinhã festeja 5º aniversário com bilhetes especiais para os mais jovens

O Dino Parque Lourinhã celebra o 5º aniversário desde a sua abertura no fim-de-semana de 11 e 12 de fevereiro e convida miúdos e graúdos a comemorar esta data com o Lori, a mascote do parque.





"Os últimos cinco anos têm trazido muitas descobertas e satisfação ao Dino Parque Lourinhã. Este ano que passou atingimos um milhão de visitantes, o que nos deixa com a sensação de dever cumprido ao promover a aprendizagem sobre estes especulares animais que habitaram o nosso planeta, e num cenário em plena natureza. 2023 promete ainda mais novidades. Estamos muito entusiasmados de poder festejar com todos um projeto há muito sonhado e que, há cinco anos, é a nossa realidade, sendo uma representação da região da Lourinhã na Europa e no mundo, não só devido às descobertas paleontológicas, mas suscitando também o interesse por este mundo perdido há milhões de anos", afirmou Luís Rocha, Diretor Geral do Dino Parque Lourinhã.





Durante o aniversário do Dino Parque Lourinhã estão planeadas diversas atividades. Pinturas faciais, visitas guiadas gratuitas e conversas com o paleontólogo são as principais atrações deste fim-de-semana de festa. No entanto, não poderiam faltar os mais de 180 modelos à escala real nos quatro percursos disponíveis. As crianças poderão ainda esperar ver a mascote Lori, cantar os parabéns e com ela tirar uma fotografia para recordação.

Para celebrar o 5º Aniversário do Dino Parque Lourinhã, todas as crianças entre os 4 e os 12 anos têm desconto de 50% no bilhete de entrada durante o fim de semana. Este desconto está apenas disponível para bilhetes adquiridos unicamente na bilheteira física do Dino Parque e cada criança terá de ser acompanhada por um adulto, que terá igualmente de adquirir o seu bilhete ao balcão. Esta oferta especial não é acumulável com outras promoções, incluindo bilhetes adquiridos online no site do Dino Parque, bilhetes família ou outras promoções e descontos em vigor.

O Dino Parque Lourinhã abre ao público das 10h00 às 17h00, sendo a última entrada até às 15h30. Mais informações podem ser encontradas no site



, sendo a última entrada até às 15h30. Mais informações podem ser encontradas no site www.dinoparque.pt ou contacte o Dino Parque Lourinhã através do email geral@dinoparque.pt ou através do contacto telefónico 261 243 160.

Sendo a maior exposição temática ao ar livre da Europa, com 10 hectares, o Dino Parque Lourinhã é composto por quatro percursos diferentes que permitem aos visitantes observar mais de 180 modelos de espécies de dinossauros à escala real, bem como animais que habitam o planeta terra há 450 milhões de anos.





Reconhecido com diferentes prémios, entre eles o Prémio 5 Estrelas Regiões na categoria Parques Temáticos pelo 4º ano consecutivo, e a distinção dos Travellers Choice Awards da Trip Advisor pelo 3º ano consecutivo, o Dino Parque Lourinhã possui também o selo Clean and Safe do Turismo de Portugal.