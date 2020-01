É já na próxima semana que se reúnem, em Lisboa, Chris Skinner (guru da banca tecnológica), John Schlesinger (representante da "software banking" Temenos) e Bruno Guicardi (representante da consultora tecnológica mundial CI&T) para partilhar experiências com cerca de 10 bancos nacionais sobre a nova quadratura do modelo de negócio bancário que Portugal enfrenta.

O key-note speaker será o conceituado autor britânico Chris Skinner, um expert do quadro da banca tradicional, referência mundial na área das fintechs e autor de livros como "Digital Bank", "Value Web" ou "Digital Human". Durante a sua apresentação, focar-se-á sobre o novo paradigma do modelo do negócio bancário e em perceber qual é a integração das techfin no ecossistema bancário digital e humano do amanhã.





Considerará, numa primeira instância, diversas experiências sobre bancos que estão a realizar esta transformação digital da maneira correta e, numa segunda instância, focar-se-á na diferença, já abordada, entre Fintech e Techfin. Terminará com uma visão sobre o futuro da banca e da estrutura dos bancos para o futuro.





Além de ser considerado um visionário do seu setor, entre outros destaques, recentemente foi eleito Game Changer of the Year e Financial Markets Advisor of The Year pela Finance Monthly, CEO of the Year pela CV Magazine, FinTech Speaker of the Year pela TMT Global e foi assessor da Casa Branca, do Banco Mundial e do Fórum Económico Mundial.





Para além de Chris Skinner, teremos como principais oradores os igualmente conceituados John Schlesinger, da Temenos, e Bruno Guicardi, da CI&T.





John Schlesinger é Arquiteto-Chefe da Temenos e durante a sua palestra neste fórum concentrar-se-á numa Paper Discussion logo após a apresentação que teremos do nosso key-note speaker. Apresenta uma visão diferente do próprio Chris Skinner e tende em focalizar-se em diferentes aspetos e usar termos diferentes do orador da 11:FS, apesar de ser igualmente um complemento noutros temas. Ao contrário do Chris, tem um maior interesse na disrupção causada pela cloud, "open banking" e pagamentos instantâneos.





Como profissional, já liderou a prática de arquitetura empresarial na Atos Consulting e, antes disso, alternou entre arquiteto-chefe de uma empresa de software e um trabalho como consultor.





Bruno Guicardi é Cofundador e Presidente da CI&T e um orador frequente em eventos de tecnologia. Neste caso, irá fazer representar-se no nosso primeiro painel e abordar a forma como a transformação digital e as fintech estão a modificar o sistema financeiro e a maneira como estão a criar impacto no mesmo. Além disso, será igualmente importante perceber a importância de determinadas novas metodologias e a forma como o cliente está e deve estar no centro das decisões.





Formou-se na Universidade de Campinas no Brasil com uma licenciatura em engenharia da computação e é defensor das metodologias Agile e Lean. Foi pioneiro na aplicação de tecnologias e métodos avançados em iniciativas de transformação digital, sendo que cofundou a CI&T em 1995 e, desde então, liderou a empresa através de ondas contínuas de inovação e crescimento.





Neste fórum, teremos ainda 2 painéis com oradores conceituados e de renome, sendo que num deles estará o próprio Bruno Guicardi. Eles irão abordar temas focados, no primeiro painel, na cadeia de valor que as fintechs trazem ao paradigma financeiro e, no segundo painel, o setor bancário irá abordar vários aspetos sobre o novo modelo de negócios e quais as conclusões que podemos retirar desse mesmo modelo.





Segundo André Mestre, Account Executive da Microsoft e também nosso moderador no primeiro painel, "a inovação tecnológica tem tido um impacto muito significativo na transformação da banca, com muito foco na experiência e relação com clientes e com impacto nos modelos de negócio associados a áreas como os pagamentos, os canais digitais e integração em ecossistemas com terceiras partes como as fintech."





Esta iniciativa tem como main-sponsor a NOS. O evento também apresenta como patrocinadores o BBVA, a Temenos, a Unipartner, a Abreu Advogados e a parceria da Câmara do Comércio Luso-Britânica. Organizado em conjunto pela PSO – Knowledge & Communication e pela Portugal Fintech, este evento contará com uma assistência diversificada, composta por profissionais do setor financeiro e bancário, empreendedores e responsáveis de diversas empresas. Será também na partilha de experiências e conhecimento entre todos os intervenientes, bem como na observação do mundo em constante transformação, que residirá a riqueza desta iniciativa.





O fórum "Desafios da Transformação Digital que a Banca enfrenta" retratará aspetos relacionados com as mais recentes incursões das fintechs emergentes e o alinhamento destas na lógica da equação do atual e futuro modelo bancário e a respetiva regulação pelas entidades.