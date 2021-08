Emma lança roupa de cama made in Portugal

Frescura, durabilidade e conforto. Esta é a premissa da roupa de cama fabricada em Portugal com a assinatura da Emma.



Para complementar os seus premiados colchões, Emma lança agora um novo produto – a roupa de cama – exclusivo em colchaoemma.pt

A roupa de cama é fabricada com tecido percal 100% algodão para lhe proporcionar um clima de sono fresco e respirável, em qualquer noite. Este conjunto inclui capa de edredão, lençol de baixo e fronha de almofada, mas tem também a opção de selecionar estas peças individualmente. O conjunto está disponível para tamanhos de solteiro ou de casal e está disponível em duas cores: branco e cinza.





Produzido em Portugal, com especialistas que contam com mais de 100 anos de experiência, a roupa de cama Emma combina qualidade e inovação num só, para oferecer ao consumidor uma experiência máxima de conforto.





Percal é um tecido de elevada qualidade feito de algodão fino e incrivelmente suave ao toque. Graças às suas fibras naturais, é um isolante natural perfeito para oferecer uma combinação única de suavidade e respirabilidade, mesmo nas noites mais quentes. O seu acabamento em mate dá aquele toque final de frescura, enquanto garante a resistência e durabilidade do tecido. A fronha de almofada tem uma aba interior, estrategicamente pensada para manter a almofada no lugar. O lençol, a peça essencial para preservar o seu colchão, é equipado com uma faixa elástica que se ajusta num colchão até 30 cm de altura. Este conjunto Emma termina numa capa de edredão, com um design simples, elegante e intemporal, que faz justiça a qualquer tipo de quarto enquanto protege o seu edredão.