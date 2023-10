Estão abertas as candidaturas para a 4ª edição do Programa TalentA, que recompensa as mulheres com projetos em zonas rurais

Já arrancou mais uma edição do Programa TalentA em Portugal, que dá às mulheres rurais uma nova oportunidade de submeterem os seus projetos ligados ao sector agroalimentar e contribuírem para pôr em relevo o papel-chave que têm no desenvolvimento do mundo rural. Uma iniciativa que desde 2019 já conseguiu empoderar mais de 1000 mulheres de 9 países diferentes.

Corteva Agriscience , empresa agrícola líder em tecnologia aplicada a sementes sob a marca Pioneer®, protecção de culturas e agricultura digital, e a CAP (Confederação dos Agricultores de Portugal) estão mais uma vez unidas num objetivo comum: empoderar mulheres com projetos inovadores, ligados ao sector agroalimentar e concebidos para serem desenvolvidos no meio rural.

Com esta 4ª edição, regressa a possibilidade de participação e conquista de um dos 3 prémios disponíveis. O primeiro projeto premiado conseguirá um apoio financeiro de 5.000€ para investir no desenvolvimento do seu negócio. Além disso, as duas finalistas desta 4ª edição, vão obter acesso a formação e assessoria por parte de profissionais do sector, e ainda uma campanha de divulgação e visibilidade dos seus projetos.

As empreendedoras rurais podem-se candidatar e habilitar a ser as próximas vencedoras do Programa TalentA tal como Ana Veríssimo, vencedora da 3ª Edição, pelo seu projeto sustentável "Olive", que visa a produção de misturas solúveis aromáticas e medicinais para bebidas, a partir do reaproveitamento de resíduos resultantes da poda das oliveiras; a empresária rural Sílvia Martins, finalista pelo seu projeto "Sentidos da Terra", que consiste na produção, comercialização e transformação de plantas medicinais, aromáticas e condimentares certificadas como biológicas, ou a finalista Sílvia Santos, com o seu projeto "Legumaria", dedicado à produção e cultivo biológico de rebentos biológicos, ricos em proteínas, micronutrientes e antioxidantes para uso alimentar.

O objetivo do programa TalentA é encontrar projetos que necessitem de apoio externo para ultrapassar as barreiras enfrentadas pelas mulheres que trabalham em zonas rurais. Os principais critérios de avaliação dos projetos são: a luta contra o despovoamento rural, o impacto ambiental, económico e social na área onde se desenvolvem, bem como a inovação e a transformação digital.

Como participar na 4ª edição do Programa TalentA?

Para participar nesta 4ª edição, as interessadas podem apresentar a sua candidatura através do site https://www.programatalenta.pt , de 1 de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2024 e seguir estes passos:

Fazer download dos termos e condições da iniciativa. Preparar os materiais necessários para a candidatura. Enviar os materiais por e-mail. Ajude a difundir o #ProgramaTalentA nas redes sociais.

A Corteva Agriscience e a CAP anunciarão as vencedoras a 8 de março de 2024, um momento chave para celebrar o Dia Internacional da Mulher.