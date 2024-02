Estão abertas as candidaturas para a 6ª edição dos Heróis PME

A Categoria Geral Heróis PME passa agora a incluir a seleção de 3 grandes vencedores por subcategorias – Micro, Pequenas e Médias Empresas.





Estão abertas as candidaturas para a 6ª edição dos Prémios Heróis PME, uma iniciativa desenvolvida pela Yunit Consulting, a consultora portuguesa que tem como propósito Fazer Grandes as PME.

O projeto visa galardoar as PME que mais se destacaram em diferentes categorias, celebrando-as enquanto exemplos de empreendedorismo e força geradora de riqueza. Distingue as suas boas práticas e capacidade de resiliência mesmo nos contextos mais adversos, concede-lhes visibilidade e reconhece o seu papel crucial na economia nacional.

A grande novidade da 6ª edição diz respeito à categoria Geral Heróis PME, que conta agora com o apuramento de 3 vencedores por subcategorias – Micro, Pequenas e Médias empresas. As restantes categorias mantêm-se à semelhança da edição passada: Factor S (Sustentabilidade), Transformação Digital, Internacionalização e Startup Revelação.

As candidaturas, sem custos de participação, decorrem até dia 10 de março de 2024 e podem ser realizadas no website www.heroispme.pt . Os finalistas serão anunciados no final de maio e os grandes vencedores serão conhecidos na cerimónia de entrega de prémios marcada para dia 27 de junho.

Esta nova edição tem como embaixadores: Cláudia Mendes da Silva, Global Diversity, Equity & Inclusion Office PM da Siemens, Luis Alves Monteiro, Presidente da AAOP, Luís Teodoro, Administrador da SoftFinança SA, Pedro Janela, CEO do WYgroup, e Tim Vieira, CEO da Brave Generation Academy.

Bernardo Maciel, CEO da Yunit Consulting, afirma: "Após os números alcançados na edição passada, na qual batemos o recorde com mais de 100 inscrições sendo a categoria de Sustentabilidade a que mais cresceu, a nossa expectativa aponta para um panorama semelhante este ano. Os Prémios Heróis PME têm desempenhado um papel relevante na valorização das pequenas e médias empresas portuguesas, enaltecendo a sua coragem e dedicação. É com satisfação e orgulho que trabalhamos a cada nova edição, com o intuito de premiar e incentivar a continuidade das suas estratégias e respetivo impacto no ecossistema de inovação em que se inserem. Sentimo-nos profundamente inspirados pelas suas histórias."

A 6ª edição dos Heróis PME conta com o apoio da VICTORIA Seguros, SAGE, PRA - Raposo, Sá Miranda & Associados, Action Coach, Reorganiza, Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, Startup Portugal e Associação dos Atletas Olímpicos Profissionais.

Lançada em 2016, a iniciativa Heróis PME já contou com mais de 600 candidaturas e permitiu distinguir 61 empresas que representam um volume de negócios de cerca de 540 milhões de euros, mais de 5.400 colaboradores e um resultado líquido de 50 milhões de euros.