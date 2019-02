Num evento que decorreu no espaço Gate 67, no Beato, e perante um grupo de cerca de 100 agentes relevantes e representativos do mercado imobiliário nacional, o projeto SOLYD foi apresentado pelos seus sócios-gerentes, Gonçalo Cadete, João Cardão, João Paula Santos e Tiago Belo.





"Quando em 2015 constituímos este projeto a nossa ambição era afirmarmo-nos como um promotor de referência no mercado, com uma perspetiva de longo prazo. Viemos para ficar e a nova imagem que hoje apresentamos é o reflexo disso mesmo", afirmaram no momento da apresentação.





Com 6 projetos totalmente comercializados até à data com mais de 20.000m2 de área bruta de construção (ABC), a promotora tem neste momento 2 projetos em comercialização com cerca de 18.000m2 +de ABC e outros 7 projetos em desenvolvimento que representam perto de 190.000m2 de ABC, todos dedicados aos mercados residencial e comércio.





"São mais de €400M de investimento num total de 15 projetos de referência em Lisboa, linha de Cascais e Setúbal e que representam não só o nosso compromisso com o mercado e com o nosso próprio projeto, mas também a solidez que temos para oferecer; na construção, na qualidade, nas relações e experiências que queremos proporcionar aos nossos clientes e parceiros", afirmaram ainda os quatro sócios.

A (agora) SOLYD é um projeto constituído em parceria pela ECP e o European Principal Group da Oaktree Capital Management para desenvolver investimentos de private equity e financiamentos diretos através de plataformas num vasto conjunto de indústrias na Europa. Contando especificamente com uma vasta experiência na criação de várias plataformas operacionais imobiliárias, nomeadamente residências para estudantes, residências sénior, serviced apartments, promoção imobiliária residencial, de escritórios e de retail parks, e financiamento de promoção imobiliária, a Oaktree encarou desde o início a construção de um promotor imobiliário de referência proposto pela ECP como um desafio que não poderia ser ignorado face às oportunidades que à data se identificavam no mercado imobiliário em Portugal.





"Acreditamos ter alcançado nossos objetivos com o investimento feito na SOLYD, em parceria com a ECP. A Oaktree tem uma abordagem de longa data aos mercados onde investe, com o objetivo de criar projetos sustentáveis e sólidos, sempre apoiados por conhecimento e competências locais, que é o que encontrámos na equipa da ECP", afirma a Oaktree em mensagem enviada aos sócios.





"O mercado português tem muitas oportunidades para oferecer, particularmente nos grandes centros urbanos, onde existe uma clara falta de oferta residencial para uma grande parte da população e a SOLYD está determinada em contribuir na satisfação dessa necessidade", conclui a mensagem da Oaktree.





NOVOS PROJETOS

Em breve a SOLYD prepara-se para colocar em comercialização a primeira fase do seu mais recente projeto na zona da Alta de Lisboa que, quando totalmente desenvolvido, oferecerá ao mercado mais de 500 apartamentos com diferentes tipologias, com uma área total de construção superior a 120.000m2, num investimento total de cerca de €200M e que impulsionará o desenvolvimento e expansão da cidade de Lisboa para aquela zona.





"O projeto da Alta de Lisboa vai contribuir para que em breve surja um novo centro residencial de referência e qualidade na cidade de Lisboa", afirmaram os sócios no momento da apresentação.





SOBRE A SOLYD





É um promotor imobiliário com foco nos principais centros urbanos portugueses sendo uma joint-venture entre a Estoril Capital Partners e o European Principal Group da Oaktree Capital Management com o objetivo de se tornar um promotor líder no mercado imobiliário nos principais centros urbanos em Portugal. Mais em www.solyd.pt

SOBRE A ESTORIL CAPITAL PARTNERS

A Estoril Capital Partners é uma empresa de consultoria de investimento independente, constituída em julho de 2014, por gestores portugueses com experiência em investimentos e especialistas no setor imobiliário. A equipa possui uma experiência comprovada em investimentos nos setores imobiliário, infraestruturas, transportes, lazer, energia, agricultura, saúde e serviços financeiros, quer a nível nacional como a nível global.









A empresa tem uma parceria exclusiva com fundos geridos pelo European Principal Group da Oaktree Capital Management, L.P., com o objetivo de construir uma plataforma de investimento líder em Portugal, atuando através de diferentes instrumentos (capital acionista, financiamento) e em diversos setores, incluindo imobiliário, serviços financeiros e negócios não-financeiros. A experiência combinada da equipa de investimento portuguesa e da plataforma global da Oaktree visa estabelecer um dos principais investidores no mercado português. Mais em http://estorilcp.com/pt/

SOBRE A OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT

A Oaktree Capital Management é uma das líderes entre as gestoras de investimentos globais especializadas em investimentos alternativos, com mais de $120b USD sob gestão (Dez ’18). Estabeleceu o European Principal Group em 2005 com o objetivo de desenvolver investimentos de private equity e financiamentos diretos através de plataformas num vasto conjunto de indústrias na Europa. Especificamente, o European Principal Group da Oaktree tem uma vasta experiência na criação de várias plataformas operacionais imobiliárias, nomeadamente residências para estudantes, residências sénior, serviced apartments, promoção imobiliária residencial, de escritórios e de retail parks, e financiamento de promoção imobiliária. O European Principal Group já realizou mais de 9b EUR na Europa desde 2005. Mais em https://www.oaktreecapital.com

Fruto do processo de crescimento e consolidação da estratégia definida para a promotora imobiliária, esta apresenta ao mercado uma imagem renovada, quatro anos depois de ter sido lançada, e fez um balanço dos investimentos realizados e em curso.