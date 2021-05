Estratégia de desenvolvimento ‘’Cávado 2030’’

A Comunidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado) lançou, para consulta pública, o documento estratégico "Cávado 2030" que reúne as principais linhas estratégicas de atuação da região para o próximo período de programação dos fundos estruturais da União Europeia.

Esta iniciativa insere-se na agenda de trabalhos da CIM Cávado relativa ao processo de preparação da Estratégia "Cávado 2030", que visa a construção do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial, no contexto da preparação do próximo período de programação dos fundos estruturais (2021/2027) e da sua incidência no desenvolvimento do território da NUT III Cávado, em articulação com o documento estratégico Norte 2030 aprovado pelo Conselho Regional do Norte no final do ano 2020.



Este documento reúne diversos contributos de instituições públicas e privadas e, em particular, dos municípios que constituem a CIM Cávado, fruto de um ciclo de encontros online realizados no primeiro trimestre deste ano, e que contribuíram para a construção de um documento estratégico diversificado e ciente das necessidades do território.



Estas sessões tiveram como principal enfoque a Inovação, competitividade e competências necessárias; Mudanças climáticas, transição energética, economia circular; Organização territorial e de serviços públicos para uma maior qualidade de vida e resiliência das populações; Cultura, turismo, sistema urbano e organização da sociedade civil.