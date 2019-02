Há quem diga "não há duas sem três". Nós acrescentamos: "não há três sem quatro!" Afinal, é o quarto ano consecutivo em que a prestigiada revista norte-americana Wine Spectator se deixa conquistar por vinhos da Real Companhia Velha. Depois de três tintos, este ano o eleito é um branco: o 'Evel' da colheita de 2017 figura agora na lista do ‘Top 100 Best Values’ de vinhos provados em 2018 (*).

Feito a partir das castas Viosinho, Rabigato, Fernão Pires e Moscatel, é destacado por Gillian Sciaretta, coordenadora de provas da Wine Spectator responsável pelos vinhos de Portugal, pelos seus "aromas florais, de pêssego e melão, com nuances minerais e de especiarias".





Segundo Pedro Silva Reis, Presidente da Real Companhia Velha, este reconhecimento é de grande importância para a centenária marca ‘Evel’ e para a Companhia, "revelando o trabalho de qualidade e consistência que estamos a fazer com os nossos vinhos".

A colheita de 2017 do Evel branco é nomeado pela Wine Spectator depois dos tintos ‘Quinta das Carvalhas Touriga Nacional’, 'Evel’ e ‘Porca de Murça' constarem no ‘Top’ dos 100 Melhores Vinhos do Mundo dos anos 2017, 2016 e 2015, respectivamente. Recordamos que, para vigorarem nesta shortlist, os eleitos passaram por uma selecção rigorosa por parte do grupo de provadores da prestigiada revista norte-americana.





Do Douro, o ‘Evel branco 2017’ é um vinho com uma excelente relação entre preço e qualidade. A entrada nesta lista atesta isso mesmo. Está disponível em super e hipermercados, mas também em garrafeiras, com um PVP abaixo dos €5,00. A sua presença na restauração é também uma garantia.