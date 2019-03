Excelentes resultados na edição anterior

A 15ª edição da Alimentaria&Horexpo Lisboa 2019 apresenta-se mais forte do que nunca. Com mais de 2000 marcas presentes, o certame, que se realiza nos dias 24 a 26 de março na FIL em Lisboa, conta com empresas do setor de alimentação e bebidas (50%), do setor de equipamentos, produtos e serviços para Hotelaria e Restauração (30%) e empresas de maquinaria e equipamentos para a Indústria Alimentar (20%). No total serão mais de 800 expositores na Maior Plataforma de Negócios existente em Portugal.



Uma plataforma que este ano inclui três novos conceitos: Nutrição, Saúde e Bem-estar, Alimentaria LAB e o espaço Origens.



Entre as várias novidades presentes no certame destaque para o arroz Camolino, uma inovação da Orivárzea, que assume o duplo papel de produtor e comercializador. Para além do arroz Camolino a Orivárzea terá em exposição arroz para o segmento infantil, o Baby Rice, e arroz congelado com sabores e pronto a confecionar.



Também a Aviludo, empresa especializada na indústria, comércio e distribuição de produtos alimentares secos, frescos, congelados, ultracongelados e refrigerado, espera "reforçar laços com os atuais clientes, dar a conhecer a abrangência dos produtos que comercializamos, dando particular destaque às nossas marcas próprias, angariar novos clientes e criar sinergias com empresas com as quais poderemos vir a trabalhar futuramente", explica Ana Rodrigues, marketing manager da empresa, que destaca os bons resultados alcançados na edição anterior da Alimentaria&Horexpo Lisboa.





Com uma oferta global de produtos que vão desde o têxtil às porcelanas, cutelarias e aos equipamentos para cafés, bares, pastelarias, restaurantes e hotéis, a Horexpo conta com a habitual presença de empresas de referência como a Pedro Porto. De acordo com Vasco Arrojado, do departamento de marketing e comunicação, da Pedro Porto, "nesta edição tencionamos que os nossos produtos sejam conhecidos pelo maior número de pessoas qualificadas e valorizar a nossa marca, dando a conhecer a todos os visitantes da feira os produtos inovadores que iremos comercializar este ano". https://alimentariahorexpo.fil.pt/



A Tecnoalimentaria, com a tecnologia e a alimentação lado a lado na Feira, responde a todas as necessidades tecnológicas presentes na cadeia alimentar. Exemplo disso é a MarqueTdi, que vê a sua participação no certame "com elevado valor". "Como empresa inovadora que somos, estarmos presentes na Alimentaria & Horexpo Lisboa 2019 é a oportunidade perfeita para apresentarmos a nossa vasta gama de equipamentos para a marcação, codificação e impressão industrial, as últimas novidades e as tecnologias reconhecidas", explica Ricardo Gonçalves, Managing Director da Marque TDI/Domino.



Este ano a Alimentaria&Horexpo Lisboa perspetiva aumentar em 20% o número de visitantes no canal Horeca e em 10% o número de visitantes à área da Distribuição. Até ao momento, mais de 260 empresas diretas adjudicaram 90% do espaço da feira, sendo que 41% das empresas estão pela primeira vez no certame.