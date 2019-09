Marque na sua agenda. De 12 a 15 de setembro, o Festival Alma do Vinho está de regresso a Alenquer, para 4 dias de celebração da cultura e da tradição vitivinícola do concelho.

À semelhança de anteriores edições, o cartaz musical traz a Alenquer alguns dos nomes mais sonantes da música nacional. Rita Redshoes no dia de abertura, D.A.M.A no dia 13, Pedro Abrunhosa no dia 14 e o fado de Gisela João no dia 15, prometem noites de grande afluência, muita animação e melhor música.





O Festival Alma do Vinho teve a sua edição inaugural em 2017, tendo como objetivo colocar em evidência Alenquer como "motor" vitivinícola da região de Lisboa, mas também prestar homenagem àquela que é desde tempos imemoriais, a principal atividade económica do concelho.





O sucesso da primeira edição (não apenas na afluência de produtores e de público, mas também de visibilidade, sobretudo da imprensa especializada), terá tido o seu peso na apreciação da candidatura a Cidade Europeia do Vinho, distinção que Alenquer partilhou o ano passado com Torres Vedras.





E foi sob os auspícios da Cidade Europeia do Vinho 2018, que decorreu a segunda edição do Festival, naquele que foi o ano de consolidação da Alma do Vinho, que contou com mais de 40 mil visitantes ao longo de quatro dias. Já este ano, foi um dos finalistas do Iberian Festival Awards na categoria de Melhor Festival Não Musical da Península Ibérica.





Cumpridas e ultrapassadas as melhores previsões para 2018, o Festival Alma do Vinho deste ano vai manter a sua matriz fundadora, mantendo o seu principal foco na atividade vitivinícola, sem descurar a vertente de animação. Para além dos nomes consagrados, os novos valores e os músicos da região voltam a marcar presença no recinto da Alma do Vinho com concertos intimistas ao final da tarde.





O Festival Alma do Vinho é uma organização do município de Alenquer, com o apoio da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa e o patrocínio do Crédito Agrícola de Alenquer.





O passe para os 4 dias de Festival Alma do Vinho tem um valor de 12,5 euros. Os bilhetes diários custam 5 euros, as crianças até 10 anos (inclusive) têm entrada gratuita. O bilhete diário para famílias numerosas (2 adultos e 3 crianças ou mais) sob apresentação do cartão de família numerosa da APFN terá um custo de dez euros.





Os passes e bilhetes diários podem ser adquiridos na Ticketline, Posto de Turismo e Câmara Municipal de Alenquer ou na bilheteira do recinto a partir de 12 de setembro.





Consulte o programa e mais informações na página oficial do evento em www.almadovinho.pt ou em www.facebook.com/CMAlenquer

No recinto do Parque Urbano da Romeira, são esperados mais de 50 produtores da região de Lisboa, com as principais referências em prova. Haverá ainda provas comentadas por enólogos e produtores, Mercado de Vinhos, conferências, demonstrações de culinária, workshops, tasquinhas, mostra de produtos regionais e espaço infantil.