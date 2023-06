FIA LISBOA REGRESSA À FIL DE 24 DE JUNHO A 2 DE JULHO

A maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa está de volta à FIL - de 24 de Junho a 2 de Julho.

Promovida pela Fundação AIP em colaboração com o IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional, a 35ª edição da FIA Lisboa realiza-se na FIL durante nove dias e vai contar com 30 000 m2 de exposição de artesanato nacional, internacional e com uma área da gastronomia, que para além dos produtos tradicionais das diferentes regiões, traz-nos a alegria dos Santos Populares com as habituais sardinhas assadas e o arraial.

De acordo com Carla Borges Pita, gestora da feira, "a FIA é uma oportunidade única de os artistas e os amantes da cultura tradicional se encontrarem, num espaço de partilha de conhecimento e de experiências que levam os visitantes numa verdadeira viagem multicultural, dentro e além-fronteiras".

No Pavilhão 1, vai estar representado o artesanato tradicional e contemporâneo de todo o país, incluindo as ilhas.

Esta edição, conta com um número record de municípios presentes, registando um aumento de 50%. Estarão presentes municípios de norte a sul do país, que veem na FIA Lisboa a oportunidade de promover a cultura do seu território e impulsionar o turismo da sua região.

No Pavilhão 2, estão representadas as diferentes culturas do mundo. A área internacional conta com a representação de cerca de 30 países, entre os quais Cuba e Tunísia, Brasil, Colômbia, Senegal, Zimbabwe, Marrocos, Mali, Equador, Congo e Perú.

No Pavilhão 3 encontramos a melhor gastronomia, jogos tradicionais para as famílias, folclore e outras actuações musicais e muita animação.

Os Pavilhões de Exposição (1 e 2) estarão abertos todos os dias a partir das 15h, encerrando 2ª a 5ª feira e domingos às 22H00 e 6ªfeira e sábado às 23H00. Já o Pavilhão da Gastronomia (3) funcionará a partir do 12h30, encerrando 2ª, 5ª feira e domingos às 22H00 e 6ªfeira e sábado às 23H00 - com entrada gratuita até às 15h.