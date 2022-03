Fidelidade e Cofina juntam-se para Pensar o Futuro

A Cofina juntou-se à Fidelidade para criar a iniciativa Pensar o Futuro , dando uma dimensão pública e inovadora aos eventos Pensar Maior da Fidelidade.

Até setembro, esta iniciativa promoverá, com a participação de personalidades e especialistas, o conhecimento e o pensamento sobre temas de grande atualidade nas áreas das empresas, saúde, vida e poupança, distribuição, e família. Com divulgação assegurada no site https://pensarofuturo.negocios.pt/ , bem como no Jornal de Negócios e na Sábado.

"Numa conjuntura incerta, marcada ainda pela pandemia e agora pelo conflito a leste da Europa, assistimos a transformações demográficas, sociais e ambientais que irão condicionar a evolução futura da humanidade e para as quais teremos que encontrar respostas.





A essência da atividade seguradora confere-nos o dever de intervir em áreas tão distintas como o aumento da longevidade ou as questões climáticas, para mitigar o risco, proteger os nossos clientes e apoiar a sociedade em geral na sua mudança de comportamentos, em direção a um mundo, necessariamente, mais sustentável.





Para isso, é essencial preparar o futuro. Em 2022, o Grupo Fidelidade vai Pensar Maior e queremos estender esta iniciativa à sociedade, convidando todos a uma reflexão séria sobre matérias determinantes para uma evolução sustentável."

Um primeiro tema em debate será como preparar as empresas para o futuro. Nesta área serão discutidas a inovação na prevenção, na saúde e na segurança. Será abordada a necessidade de uma perspectiva mais abrangente na gestão do risco, do património à responsabilidade civil, bem como de uma abordagem proativa e inteligente aos riscos emergentes na área ambiental e cibernética. O objectivo é o de desenvolver uma visão global de como construir empresas viradas para o futuro.

Cinco Eventos em Cinco Cidades

De recordar que o Pensar Maior é um evento bienal da Fidelidade, realizado desde 2010, e que reúne todos os colaboradores, distribuidores (agentes e corretores), parceiros de negócio, acionistas, e alguns clientes. O encontro tem como objetivo partilhar a visão estratégica do grupo para os próximos anos e fortalecer as relações entre todos.

Este ano a Fidelidade introduziu um novo formato. Nos meses que antecedem o grande evento a realizar em setembro terão lugar vários encontros temáticos nos quais vão ser debatidas as áreas das empresas, saúde, vida e poupança, distribuição, e família, com temas cada vez mais pertinentes não só para a marca como para o mundo.

Os eventos decorrerão entre março e julho de 2022, em cinco localidades diferentes – Porto, Vilamoura, Coimbra, Sta. Maria da Feira e Braga – contando com a participação de personalidades e especialistas nas respectivas áreas.