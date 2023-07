Filme Abandonados estreia a 6 de julho

Abandonados é um filme português baseado em factos reais, que retrata a invasão nipónica de Timor Leste durante a II Guerra Mundial e a inesperada resistência que aí encontrou. Através de uma guerra de guerrilhas levada a cabo por uma companhia de militares australianos, o exército japonês sofreu as primeiras derrotas na sua marcha triunfal até aos confins do Pacífico. Isso só foi possível graças à coragem e ao apoio de muitos timorenses que reagiram em resposta aos bombardeamentos, assassinatos e violações praticadas pelas tropas japonesas, que tiveram como consequência cerca de 50.000 mortos entre a população.

Neste processo foi também de importância vital a luta tenaz, a coragem e a determinação de vários portugueses que viviam no território. Abandonados narra a situação dramática em que ficaram muitos desses homens, mulheres e crianças esquecidos e abandonados em Timor pelo governo português. Nessa resistência destaca-se um militar: o Tenente Pires, Administrador da Circunscrição de Baucau, que contrariando as orientações de Salazar, tudo fez para salvar os seus companheiros, tendo conseguido que alguns deles fossem evacuados para a Austrália.

Pretendemos com Abandonados alertar para a falta de proteção dos civis apanhados em conflitos armados, situação que se repete ciclicamente em várias zonas do mundo, com desrespeito total pelos direitos humanos.

O filme Abandonados foi gravado nas ilhas de Porto Santo e da Madeira, onde recriámos as praias e as florestas de Timor Leste.

O elenco integra atores de renome como Marco Delgado, António Pedro Cerdeira, Elmano Sancho, Virgílio Castelo, Vítor Norte, Joaquim Nicolau, Luís Esparteiro, Soraia Tavares, Francisco Froes, Jorge Pinto, Luís Nascimento, Pedro Pernas, Paulo Calatré, David Personne, Cláudio Castro, Flávio Hamilton, André Albuquerque e os brasileiros Chico Diaz e José de Abreu. Neste trabalho contámos também com a participação de vários atores madeirenses, assim como de atores provenientes de países asiáticos. Contámos ainda com cerca de 600 elementos de figuração no total, entre os quais diversos timorenses.

Abandonados, realizado por Francisco Manso, com argumento de António Monteiro Cardoso, é uma coprodução RTP e Francisco Manso – Produção de Audiovisuais, que contou com o apoio do PIC (Fundo de apoio ao Turismo e ao Cinema); da Região Autónoma da Madeira/Secretaria Regional de Turismo e Cultura; da Câmara Municipal do Porto; do Camões-Instituto da Cooperação e da Língua/Centro Cultural Português de Díli; da Fundação Oriente. Teve também a colaboração do Exército Português; da Fundação INATEL; do Grupo Sousa e da Sociedade de Desenvolvimento de Porto Santo.