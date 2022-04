Franchising Agriloja em Open Day

A Agriloja irá realizar no dia 28 de Abril às 18h00, um evento Open Day sobre o Franchising Agriloja, com o objetivo de dar a conhecer a marca, o conceito de negócio e modelo de franchising aos empreendedores interessados em integrar a rede de lojas desta insígnia.





O evento decorrerá via webinar com a participação de vários oradores que irão apresentar as diferentes temáticas associadas ao modelo de Franchising Agriloja, bem como as vantagens para o franchisado. A sessão contará também com a partilha da experiência de atuais franchisados.





A Agriloja tem um know-how adquirido ao longo de mais de 20 anos de experiência, nas áreas de Animais, Plantas e Bricolage com negócio testado e comprovado, tornando o risco da atividade reduzido, facilitando o financiamento do projeto.